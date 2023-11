El pasado domingo, la tensión se apoderó de la casa de Gran Hermano con la eliminación del primero de los cuatro favoritos para ganar el reality. En esta ocasión, Hans Valdés, el joven futbolista que ha sido parte integral del programa desde su inicio el 18 de junio, fue el protagonista de una despedida emotiva y llena de mensajes inspiradores.

Hans Valdés se enfrentó a la votación del público, obteniendo un 79,63% de los votos en su contra. Su contrincante, Skarleth Labra, recibió el 20,37% restante, lo que selló el destino del futbolista en esta competencia.

El momento culminante llegó después de un período de suspenso, donde Jorge Aldoney, también en placa de eliminación, fue el primero en recibir la buena noticia de su salvación. Esto tras obtener la menor cantidad de votos del público.

Antes de este capítulo decisivo, la placa de eliminación incluía a Scarlette Gálvez, quien fue rescatada gracias a la intervención de la líder de la semana, Cony Capelli.

La salida de Hans: casi cinco meses en Gran Hermano

La conductora Diana Bolocco, al anunciar la eliminación de Hans, no solo destacó su valentía en la competencia, sino que también le brindó un mensaje alentador, indicándole que afuera le esperan innumerables oportunidades. Hans, por su parte, se despidió con palabras conmovedoras y un mensaje inspirador para todos aquellos que, como él, provienen de entornos humildes.

“Me lo tomo súper bien. Este era un sueño para mí, lo cumplí. Los sueños sí se cumplen, no importa de dónde vienes. Si luchas y persigues tus sueños, toda va a tener su recompensa. Les dejo un mensaje a todos ellos, que venimos de abajo, venimos de población, que las metas sí se alcanzan si uno se la propone”, expresó Hans en un tono alentador y lleno de positivismo.

“Y mi familia que está ahí esperándome: les extrañaba mucho, nos vamos a ver. Y todos estos momentos lindos los llevo en el corazón. Y nada, no me quiero emocionar. Pero es una experiencia muy linda. Aprendí mucho acá así como persona. Valoré las cosas que quizás afuera no valoraba, que eran mínimas. Aprendí mucho, crecí, y eso de verdad me va a ayudar mucho en mi vida y en mi futuro también”, adicionó y cerró.