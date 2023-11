“Lo encuentro demasiado entretenido”: Nicole Block llega soltera a “Tierra Brava” y va por Junior Playboy

La popular actriz e influencer Nicole Block se une al elenco de Tierra Brava, el reality de Canal 13, en su próximo episodio. La joven de 34 años se une a los 15 participantes restantes después de la reciente eliminación de La Botota.

Nicole, conocida por su participación en series de televisión y por su carrera como escritora e influencer, ha decidido unirse a Tierra Brava debido a su entusiasmo por el proyecto. En sus propias palabras, “entro a Tierra Brava porque me encanta el proyecto y creo que el 13 es el canal de los realities. No me podía perder estar en este proyecto, y creo que es una tremenda vitrina. Además, quiero ganar. Soy hijita de papá y quiero independizarme y mantenerme sola, y esto puede ser el puntapié para dar este salto en mi vida“.

Su debut como actriz llegó con la teleserie de TVN El camionero en 2016 y continuó su carrera en la serie Tranquilo papá del área dramática de Mega. Además de su trabajo en la actuación, Nicole Block es autora del libro Frente al espejo, basado en su experiencia personal de rehabilitación de desórdenes alimentarios.

Buscará ganarse a Junior Playboy

En cuanto a su participación en Tierra Brava, Nicole anticipa que aportará diversión al programa. En sus propias palabras: “Creo que aportaré con demasiada diversión porque yo tengo un ají en cierta parte. Por lo tanto, soy súper prendida, muy dinámica. Y soy extrema, en el sentido de que soy blanco o negro. Además, soy 24/7 porque duermo muy poco… Soy como una montaña rusa de emociones“.

Finalmente, Nicole Block también habló de su vida sentimental al ingresar al reality, aclarando que se encuentra soltera y está dispuesta a entablar relaciones. “Pienso en Junior Playboy porque lo encuentro demasiado entretenido e igual seríamos una buena dupla. Los más guapos son solo para ‘cuartearlos’ (ríe), pero no son mi onda: Jhonatan y Fabio son guapísimos. Por favor, por las mujeres que ven el reality, que nunca se pongan polera“, cerró.