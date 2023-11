“Monse, lo siento, pero qué ridiculez… Te chiflaste”: Pincoya destroza la música de Mon Laferte y se burla de ella con imitación

Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya, ha desatado una polémica en las redes sociales tras realizar una imitación burlesca de Mon Laferte. En un episodio de Gran Hermano, la mujer chilota tomó el micrófono mientras sonaba la canción Tu falta de querer de la reconocida cantante chilena y se manifestó críticamente sobre la cantante y su estilo de canto.

Durante su interpretación, Jennifer Galvarini no escatimó en críticas hacia la letra de la canción, cuestionando su contenido emocional y señalando que no le gusta “llorar por los hombres”. Su imitación estuvo llena de comentarios sarcásticos, y llegó a decir: “Ay Monse, sabes qué, me encanta tu canción, pero te chiflaste“.

A diferencia de otros participantes que disfrutaron de la música, la Pincoya no pudo ocultar su disgusto.”Qué hueona más arrastrada, no me gusta, de verdad me da rabia. Monse, lo siento, pero qué ridiculez… Monse te chiflaste“, afirmo Jennifer Galvarini.

La comparó con Cony Capelli

Más adelante, también comparó la voz de otra participante del reality con la de Mon Laferte, afirmando que “la Coni canta más bonito que la mujer, horrible… Hay gente que es así, yo jamás he llorado por un mino“. Además de que se puso a imitar de manera burlesca a la cantante nacional

Finalmente, Jennifer Galvarini responsabilizó al DJ por poner esa música y se disculpó con Mon Laferte. “El DJ tiene la culpa, ¿para qué pone esa música? Lo siento Monse…“, sostuvo.

Sus comentarios despectivos generaron reacciones tanto dentro como fuera de la casa. “La gran Mon Laferte debe estar muy preocupada porque a Pincoya no le gustan sus canciones. Qué asco además con la boca llena de comida. La amargura de esta mujer es cosa seria“, fue uno de los comentarios que se vio en X contra Jennifer Galvarini.