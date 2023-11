La vida de los exjugadores de Gran Hermano Chile, Alessia Traverso y Raimundo Cerda fuera del encierro ha generado un gran interés durante los últimos días, especialmente luego que se viralizaran una serie de imágenes de Raimundo besando a una chica que no era Alessia, situación que fue explicada por el propio Cerda en el capítulo de este lunes del reality show.

Claro, porque luego que se supiera que Raimundo engañó a Alessia es la también exchica reality, Cass Zamorano, y que intentara explicar sin mucho éxito lo ocurrido, los usuarios de redes sociales quedaron atentos a cualquier reacción de la aspirante a cantante, cosa que sucedió durante la madrugada de este martes.

“No se preocupen…”

Así, justo antes de la debacle en la que se convirtió para Raimundo el capítulo de Gran Hermano, quiso llamar a la calma de sus seguidores publicando en sus historias de Instagram una tierna foto con Alessia asegurando que “digan lo que digan estoy saliendo con ella y conociéndola todos los días un poco más, lo que podría terminar en una relación sin duda, nada tan real es instantáneo menos después de una experiencia que hay que vivir para contarla. Es fácil comentar desde fuera“.

“Ahora me doy cuenta de las malas intenciones en las redes, no me afecta y no lo van a lograr. Todo esto te hace más fuerte a las adversidades de ser un personaje público, acostumbrándome a esto día a día. Como dije una vez… la única competencia que tengo soy yo y nadie más. Gracias a la minoría que me quiere ver mal estaré mejor que nunca”, escribió el rubio exparticipante del reality.

Sin embargo, tras la publicación de este mensaje, el programa y las explicaciones que no convencieron mucho a los seguidores en redes sociales, nada se sabía de Alessia, hasta que en horas de la madrugada decidió publicar un críptico mensaje en sus historias de Instagram.

“Gracias de corazón por todos sus mensajes. Los quiero mucho. Y no se preocupen. Voy a estar bien“, escribió la joven aspirante a cantante haciendo un corazón incompleto con una de sus manos y sin aparecer completamente en la imagen, además de poner un emoji de un corazón vendado.

¿Será que con todo lo ocurrido le cerró la puerta definitivamente al romance con Raimundo?