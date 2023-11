Fran García-Huidobro fue una de las protagonistas de las grabaciones del episodio de Podemos Hablar que se emitirá este viernes 3 de noviembre. La panelista de Gran Hermano habló acerca de su experiencia en el reality de Chilevisión, y criticó con dureza a Raimundo Cerda y a Sebastián Ramírez.

Acerca de Rai, la Doncella de Hierro señaló que “cuando salió la primera vez, yo tenía una muy buena impresión de él. Un chico muy educado, muy caballero. Sin embargo, creo que su reingreso a la casa no fue el esperado. Tal vez porque cuando salen y se llenan de tantos elogios… De hecho, quiero culpar a Diana y a mí, también, que nos volvimos un poco locas cuando salió. Entonces él debe haber entrado como ‘aquí te las traigo Peter’. Creo que estuvo mal y que se aferró a un mal árbol. Volvió un poco divo para mi gusto“.

“Mira, según las encuestas que habíamos hecho con mis compañeros, con Nico y Michael, se iba él de todas maneras. Nosotros les pusimos, no, perdón, yo, porque Michael es muy joven, ‘Ridículo o ridículos’, como los fisicoculturistas. Básicamente, se dedican a molestar a las mujeres, como peleas de cuarto básico, quinto básico. Lamentable, porque yo le tenía harta fe“, añadió Fran García-Huidobro.

Cuestionó con dureza a Sebastián

Más adelante, al ser consultada por Seba Ramírez, Fran García-Huidobro insistió que le parece fome. “A mí me pasa con Sebastián que no me causa gracia, y lo dije, lo he dicho en vivo y en directo en Gran Hermano. No me da risa, no me parece divertido lo que hace. No creo que deba ser tratado como un cabro chico, porque es un gallo de 37 de años, que tiene, creo, 6 realitys en el cuerpo. No me da risa, me parece un gran manipulador”, sostuvo.

“Un súper personaje de reality, súper, yo en eso no me confundo. Pero a mí, como espectadora, porque yo he decidido ver Gran Hermano como una espectadora más, no me da risa. Si estuviéramos en quinto básico, sí sería el malo del curso, el pesadito del curso. El hincha pelotas del curso, que siempre tiene amigos, porque es el popular”, complementó.

Coqueteó con Elfenbein

Tras ello, la Doncella de Hierro le deslizó un coqueteo a Julián Elfenbein, quien actualmente conduce Podemos Hablar en reemplazo de Jean Philippe Cretton. Así, acerca sobre Tatán, aseguró que “el tipo tiene muy buena pinta, eso no lo vamos a negar. No es mi tipo, tú eres más mi tipo (se refiere a Julián). Más viejo, más hecho bolsa, ese es mi tipo. Pero claro, sabes cómo diría mi hijo, es un zorrón. Lo que pasa es que yo creo que los zorrones no deberían tener más de 23 años y este gallo tiene 37, ya es como un zorrón viejo“.

Finalmente, y sin soltar a Sebastián Ramírez, Fran García Huidobro expresó: “Él tiene la capacidad de sacarte los choros del canasto. Las veces que estuvo en el estudio también tuvo un par de actitudes muy desagradables, mal educadas. Es un tipo que nunca se queda quieto. Se para, rompió dos vasos, se cayó dos veces de la silla. Me persiguió a mí, para pedirme el teléfono de una amiga y le tuve que decir 20 veces que mi amiga no quería que yo le diera su teléfono“.

“Para mí, que estoy a horas de cumplir 50 años, no hay nada menos atractivo que una persona que se cree atractiva. Por suerte no he tenido la posibilidad de convivir en otras circunstancias con él. Yo lo había conocido en Primer Plano, él había estado en otros realitys que yo no vi y ahora por Gran Hermano creo que lo he visto en persona dos veces. Y espero verlo muy pronto en el panel de Gran Hermano“, adicionó y cerró.