Jean Philippe Cretton: qué se sabe del estado de salud mental del periodista y presentador de TV

El reconocido animador de televisión, Jean Philippe Cretton, enfrenta un delicado estado de salud mental, específicamente, una crisis de depresión. Hace algunas semanas, a principios de octubre, se hizo público que el conductor de Podemos Hablar tuvo que cancelar sus compromisos laborales debido a su bajo estado emocional.

El miércoles 11 de octubre, fuentes cercanas a Cretton informaron que el animador se había internado en un centro de salud para recibir tratamiento y atención médica en respuesta a su crisis de salud mental. En ese lugar estuvo dos semanas. Y a pesar de esta difícil situación, amigos del presentador televisivo manifestaron que se encuentra actualmente con buen ánimo y que está siguiendo un tratamiento para superar este difícil momento.

Mientras que, días atrás, desde Chilevisión confirmaron la ausencia temporal de Cretton en la conducción de Podemos Hablar, expresando su apoyo y comprensión ante la situación. El comunicado emitido por la cadena televisiva resaltó que la audiencia es consciente de las razones personales que han llevado a esta pausa en la carrera del animador.

La depresión de Jean Philippe

Fue el mismo conductor de Chilevisión que en junio del 2022 reconoció que sufre depresión y entre detalles acerca de este trastorno a su salud mental. “Esta tristeza es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años de mi vida. Lamentablemente, se ha ido poniendo un poco más compleja a medida que avanza el tiempo“, expuso.

Más adelante, en marzo del 2023, en Buenas noches a todos, Cretton también contó que “yo estoy absolutamente consciente de que tengo un buen trabajo y que tengo una muy buena pareja y que tengo a mis papás vivos y tengo una hija sana. Y que tengo muchos más privilegios que cualquier otra persona en el contexto del país. Estoy consciente de eso. Pero eso no hace que yo deje de sentirme mal todos los días. Y que me afecte al punto de muchas veces no poder trabajar”.

“En la mente del depresivo todo va a cagar. Empiezas a pensar que ‘si yo sigo así me van a echar de la pega, mi pareja va a terminar conmigo, mis amigos se van a aburrir’… Todo se empieza a derrumbar“, complementó.

Además, tiempo después, en mayo de 2023, sacó un libro La Depresión, ¿enfermedad o sufrimiento vital?, y durante su lanzamiento dijo: “Cuando mi periodo depresivo se agudizó, al punto de no poder levantarme de la cama, que no me había pasado nunca (…) Ahí me dio esta sensación que muchas veces es injusto lo que pasa, que si uno llama al jefe y le dice ‘no puedo ir a trabajar porque me fracturé la pierna o porque me duele mucho la espalda’, probablemente no va a haber ningún inconveniente”.

“Pero si uno dice que no puede trabajar porque está incapacitado mentalmente para desarrollarlo, es normal que surjan estigmatizaciones y prejuicios“, añadió entonces.

Su último episodio

En octubre de este año, la depresión del conductor de Chilevisión llegó a agudizarse tanto, que incluso tuvo que internarse en una clínica. “Como ustedes saben, tengo una depresión que lamentable se ha vuelto más compleja y severa con el tiempo. Este año ha sido particularmente difícil, por lo mismo tomé la decisión de internarme en una clínica psiquiátrica durante dos semanas“, relató Jean Philippe Cretton a través de un video en Instagram, en el que anunció su salida del centro de salud.

Tras ello, el animador ha permanecido alejado de la televisión, pero subiendo constantemente contenido a sus redes sociales. Especialmente, videos en los que realiza covers de diferentes canciones. Una faceta suya que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.