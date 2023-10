Eduardo Fuentes sorprende con enigmático comentario sobre crisis de “Buenos días a todos”

Surgen rumores de cambios en Buenos días a todos, matinal que ha estado fuera del aire debido a los Juegos Panamericanos y que enfrentaba dificultades en el rating antes de su pausa. E incluso especula que una reestructuración podría afectar a los animadores María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Recientemente, se anunció la salida del productor ejecutivo del programa, Pablo Alvarado, quien supuestamente tenía la intención de realizar una renovación completa de los conductores, pero no se lo permitieron. En el programa Que te lo digo, se habló sobre la posible incomodidad de Eduardo Fuentes ante este contexto.

Una situación en la que no hay una certidumbre en el plano laboral. Además de que el matinal va en el último lugar del rating, siendo ampliamente superado por Contigo en la mañana, Mucho Gusto y Tu día.

El comentario de Eduardo Fuentes sobre la crisis de Buenos días a todos

Por ello, Sergio Rojas, conductor de Que te lo digo, se puso en contacto con Fuentes y le hizo una pregunta directa sobre su situación en TVN: “Eduardo, me contaron que estabas chato en TVN. ¿Quieren escuchar la respuesta?“. Ante lo que el conductor de Buenos días a todos, contestó: “No estoy chato. No es tan así. Ni fu ni fa“. Esto generó especulaciones en el panel sobre sus sentimientos hacia la situación actual.

“Hay algo de chato. Entonces diría, ‘no, no estoy chato’. Además, dice ‘ni fu ni fa’, o sea no es lo uno y lo otro. Por lo tanto, lo que muestra claramente Eduardo en el subtexto es que efectivamente sí hay cosas que lo tienen muy incómodo“, comentó Rojas.

Finalmente, Paula Escobar, otra integrante de Que te lo digo, señaló que, a pesar de los rumores, Eduardo Fuentes estaba dispuesto a seguir adelante como animador de Buenos días a todos. “Pero si estaban buscando a un animador y él estaba dando la cara“, sostuvo la periodista.