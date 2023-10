“Viva el amor homosexual”: Fede Farrell revela que está en una nueva relación

Parece que por estos días, Fede Farrell dejó definitivamente atrás su paso por Gran Hermano y también a Coni Capelli, esto debido a que anunció con bombos y platillos, que está en una nueva relación.

Y es que tras abandonar el programa por temas personales, decidió continuar con su representativo viaje en bicicleta por el continente, y en uno de sus últimos compartidos en su cuenta de Instagram, el argentino reveló que encontró el amor.

“Story time de cómo me quedé a vivir en Medellín”, fue lo primero que se le escucha decir a Farrell en el video, aunque también indicó: “… o story time de cómo me enamoro en cada esquina“.

La nueva relación de Fede

“Venía muy pancho pedaleando de México a Argentina, cuando de repente en Medellín iba en una subida y corto la cadena” agregó.

“Voy a la bicicletería, para que me arreglen la cadena, me la cambian y en eso me mira el cable del freno y me dicen ‘papi, ese cable está oxidado, ¿se lo cambio? ¡Cámbiame todo!“, indicó el exparticipante de Resistiré.