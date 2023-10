“Se le salió la cadena”: Pincoya enfurecida le gritó a los animadores de Gran Hermano y abandonó el estelar

Pincoya enfureció. Y lanzó todos sus dardos contra Julio César y Diana Bolocco en un incómodo y desatado momento en el estelar de Gran Hermano.

La chilota reventó y lo hizo disparando contra sus compañeros, la producción, los conductores y todo el espacio. Todo debido a dos actividades.

La primera fue una denominada Radio Gran Hermano, donde ella quiso ser locutora apenas lo anunciaron. Sin embargo, de la nada, se enojó, debido a que sola empezó a escapar que si había que hablar bien, mejor no quería participar.

Esto, mientras Vivi intentaba calmarla, pero no hubo caso. Se amurró y estuvo todo el día alegando debido a que todos deberían haber tenido la oportunidad de estar en el espacio ficticio.

aquí está el clip SIN EDICIÓN que se transmitió en plutotv donde vivi lee las instrucciones y pincoya reacciona de la nada excluyéndose de la actividad, háganlo viral #GranConstanza pic.twitter.com/s1W97FHCZQ — c 🩰 (@capellisversion) October 27, 2023

Pincoya versus Gran Hermano

Tras esto, la participante fue parte de la prueba por el supermercado. Una compleja actividad donde se resbaló y cayó de forma muy peligrosa a la piscina.

Dos situaciones que decidió exponer en medio del estelar, encarando a las figuras de CHV con una furia desbordada. “No me interrumpas Julio César”, fue lo primero que gritó cuando el comunicador intentó preguntarle qué le pasaba.

Y ahí, se largó: “Estoy privá, no me corten. Yo le dije a ustedes que lo iba a decir públicamente, estoy enojada y molesta, muy molesta con el juego que hicieron, con la gente de acá en la casa”.

“Me fui al confesionario y no me abrieron la puerta”, dijo, y empezó a explicar su ira con respecto al accidente que sufrió: “La primera atención la hice yo, no pararon el juego, nadie fue capaz, estoy enojada, indignada. Me retiro porque estoy con dolor que la gente lo sepa también. Acá no es pura risa ni pura buena onda”.

“YO ESTOY HABLANDO CÁLLATE NO TE METAS, CÁLLATE” 😶🧍🏻‍♂️ ??? Acaba de pasarse tres pueblos, no es la forma de hacer callar a alguien, menos con gritos y de esa forma, pero si Cony lo hace es tóxica y agresiva 🤡, que vergüenza esta señora. #reinasbellas #granconstanza pic.twitter.com/UaxX5il1m1 — RAIMUNDO al 3331. (@ironpaperheart) October 27, 2023

Y denunció, y esta parte si fue grave, que “ya me atendí, yo me atendí sola, cagá del dolor. Nadie me auxilió, eso no está bien. Me dejaron a la buena de Dios, tenía un corte… cuando vino el médico para qué quería que me revise. Ahora estoy adolorida, me voy a ir a acostar”.

Entonces, se paró y se fue del en vivo. Eso sí, sin regresar más de cuatro veces, a seguir gritándole cosas tanto a Julio, Diana, sus compañeros y a Gran Hermano. Totalmente fuera de sí y dejando impactado al cibermundo, que señaló entre otras cosas que “se le salió la cadena”, chilenismo que habla de perder el control.

Se le salió la cadena a la Pincoya. #GranHermanoCVH — Elquenoaporta (@elquenoaporta) October 27, 2023

la reacción de la skarcita al show pobre de la pincoya es ORO #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/qgNK5nLlKA — ALTERBOY (@bvstianjara) October 27, 2023

furiosa pero cuando va pancho a la pieza se cagá de la risa??????????????

ahora esta haciendo su show para tener su protagonismo

CHAAAAO PINCOYA, NO TE CREO NADA #GranConstanza pic.twitter.com/QU8r41RsJu — Capelli 🩰 (@cachandomierda) October 27, 2023

Qué se puede decir, es el "enlace a la casa" número 10.272 que se les sale de control a los animadores. Solo estoy con Pincoya en una sola cosa que dijo: si la caída la dejó sangrando, la prueba debió detenerse. #GranHermanoCHV #GranConstanza #LasReinasBellas pic.twitter.com/Gc6P1aPiEQ — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 27, 2023

De esta forma, Pincoya dejó la grande en el estelar, gritándole a las cámaras todavía llena de rabia “Gran Hermano, te dije que lo iba a decir en vivo”, mientras los animadores señalaron que “estamos tratando de digerir la situación”.