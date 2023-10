“¿Y su voz de guagua?”: Alessia sacó las garras y fue expulsada de Gran Hermano

Siempre habla como guagua. Pero para pelear, Alessia Traverso decidió poner su voz más seria y profunda, yéndose contra Cony Capelli y Scarlette Gálvez en un capítulo de infarto en Gran Hermano.

La aspirante a cantante se molestó luego de que la bailarina le dedicara un verso de Shakira a Raimundo, su enamorado de turno.

Uno donde le dijo que estaba con “una igualita que tú”, a lo que de inmediato la protagonista del encierro le explicó que no era para ella, sino que se lo decía por su amistad con Sebastián Ramírez.

Cony: “te cagai de la risa y avalai cosas que tu sabes que están mal”

pick me: “trato de ayudarte pero estoy cansada de tratar de ayudarte cada vez que te pasa algo” la Alessia NUNCA va a lograr ser una buena amiga PARA NADIE, por eso tenía puros amigos hombres#GranConstanza pic.twitter.com/jAuNJbRYBJ — ✩ (@chileancountry) October 23, 2023

Sin embargo, la ex The Voice puso cara larga igual. Y se fue a un rincón, donde luego se empezó a pelear con Scarlette, la amiga de Cony, por unos dulces.

Alessia y su nueva voz

Así, toda la discusión de la viñamarina se dio entre la fiesta y el post carrete, donde siguió agarrándose con ambas jugadoras y líderes del team “Reinas Bellas”.

La ex del Bambino dejó completamente de lado su tono infantil, y se enojó porque tanto Eskarcita como Cony le sacaron en cara el reírse y ser cómplice de las agresiones de Sebastián y de Rai contra ellas.

“Todos se ríen acá”, lanzó, a lo que la tiktoker le dijo de una “tú misma po, también”, lo que calentó los ánimos.

🔴 A lo patrón de fundo: Alessia habló fuerte y mostró su verdadera voz para defender a Raimundo luego de que Cony y Scarlette le pararan los carros a Rai por decirle a Scarlette "eres la sombra de Cony" #GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo #GranConstanza #LasReinasBellas pic.twitter.com/VnWKfF7hG1 — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 23, 2023

“Yo te he visto reírte, las cámaras están grabando”, arremetió Traverso después contra Capelli, a lo que ésta le respondió “para” y su contrincante expresó “no me digai que pare, yo no quiero parar”.

“Erí cínica”, disparó Cony, a lo que Alessia continuó gritando desde afuera, refugiándose en Raimundo, que empezó a pelear contra Eskarcita y Vivi.

Una discusión que hizo que Diana Bolocco y Julio César indicaran en el estudio que en el episodio gente que “nunca había peleado, peleó, porque están cansados”, frase que fue criticada en Twitter, donde los posteos contra la aspirante a cantante se multiplicaron.

Ahora la alessia habla bien, y si voz de guagua? Cínica se pasa #GranGermanoCHV — MaIgCamaggiॐ (@Nachanavy) October 23, 2023

Yo no me rió dice la Alessia JAJA la wna falsa igual que Rainidad 😂🥱#LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/l0D4MBNUSz — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) October 23, 2023

que la vida me libre de “amigas” como alessia traverso, amén #GranConstanza pic.twitter.com/OUXu9urzNw — c 🩰 (@capellisversion) October 23, 2023

Alessia: coni vos siempre te reís y te tapas la cara para que no te vean, esta todo grabado Also alessia:#thelulosshow #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/Sqek2xKjFI — 💜 (@reinasbellas1) October 23, 2023

Ahí quedó la voz de guagua. Se te cayó la careta Alessia ojalá te vayas cagando #LaResistenciaLulo #GranConstanza pic.twitter.com/JyPu1yuQRS — Camila 👸🏼 (@camilamhr) October 23, 2023

Unos cuestionamientos que al final del estelar terminaron con la expulsión de Alessia de la casa, en una noche apretada donde la votación hizo pasar susto a los “Conistas”, que se habían unido con todo para echar a Sebastián, pero que finalmente terminaron celebrando la salida de Traverso de Gran Hermano.

Alessia, te fuiste por ser una pick me, mala amiga, clasista y por avalar la violencia de tu amigo Sebastian, ni tu relación con el machito de Rai te salvó. #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/isI0996AfL — sLabra (@ssssss_m27) October 23, 2023