“Ya no estoy feliz acá”: iCata renuncia a “Gran Hermano” en medio de constantes hostigamientos de Seba Ramírez

iCata renunció recientemente a Gran Hermano. Durante su estadía en el reality de Chilevisión, la influencer se hizo muy amiga de Cony Capelli, Viviana Acevedo y Scarlett Gálvez. Sin embargo, también la pasó mal por culpa de Seba Ramírez, quien habló pesadeces contra ella e incluso iCata temió en un momento que Tatán le pusiera la almohada en la cara.

Durante su despedida, iCata señaló que “primero, yo vine a pasarlo bien y me está costando pasarlo bien. Entonces, en realidad, como no cumplí mi objetivo, es momento de que salga, porque estoy quitándole el puesto a una de ustedes que anhela estar acá. Y ustedes no me nominan, el público me salvó… Viví todas las experiencias que quería vivir“.

“Y creo que les dejé un mensaje, ¿no? Así que es el momento de que yo me vaya a celebrar la vida afuera. Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida, y ya no estoy feliz acá“, añadió después.

Enseguida, apenas terminó su discurso por su renuncia, la influencer pidió un abrazo grupal, ante el que Pincoya, Skarleth, Cony Capelli, entre otras, fueron las primeras en acudir para manifestar su cariño. De hecho, Constanza en ese momento le dijo: “Gracias por todo, por todos los mensajes que nos diste. De verdad nos dejaste un mensaje. Pero me da mucho que te vayas“.

“Me hice tantos amigos”

Más adelante, cuando los conductores del reality confirmaron su renuncia, iCata fue consultada acerca de qué le dejó su paso por Gran Hermano. “La verdad muchas cosas. Fue una experiencia que nunca pensé que iba a tener. Yo sé que soy muy diferente a todos. Todos son muy diferentes, pero yo creo que soy más diferente“, sostuvo.

“Como que vengo de un mundo muy introvertido, muy digital y acá me tuve que enfrentar a personas muy diferentes a mí. Y la verdad es que me recibieron siempre con los brazos abiertos. Me quedo con eso”, complementó.

Luego agregó: “La verdad que me hicieron muy feliz en el encierro. Obviamente, me pesaba, era complicado, pero para mí fueron vacaciones, de volver a conocerme. Yo tenía seguidores fuera, entonces ya tenía una imagen de mí. Y a veces se pierde esa esperanza de que la gente te quiere por lo que ve en redes sociales, o no te quiere“.

Finalmente, iCata reflexionó: “Aquí entré de cero, me hice tantos amigos y tuve tan buena disposición de todos. Yo sentí de nuevo cómo que ‘quizás no soy tan mala onda, quizás tengo algo positivo’. Y me hizo reflexionar mucho sobre mí misma“.