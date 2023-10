“Ese resentimiento nos hace pésimo”: Priscilla Vargas arremete contra el diputado Sáez tras sus dichos sobre alumnas de Vitacura

Priscilla Vargas emitió un fuerte descargo en respuesta a los comentarios del diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática sobre las alumnas del Colegio La Maisonnette de Vitacura. Las estudiantes visitaban la Cámara mientras se debatía la inclusión laboral de las mujeres en las empresas, cuando él expuso la desigualdad que hay entre ellas y las alumnas de sectores más desfavorecidos.

Todo partió cuando el diputado Cristián Araya elogió a las alumnas y enfatizó que lograrán el éxito por sus méritos, no gracias a leyes pro-inclusión. “Las niñas que están arriba son líderes. Van a tener un gran desarrollo profesional porque se han desafiado, se han esforzado y van a salir adelante por sus méritos. No por leyes que busquen imponer igualdad o que pongan por sobre cualquier otro tema si es hombre o mujer”, sostuvo el militante del Partido Republicano.

Ante estos dichos, el diputado Sáez señaló que “las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura. Si esas niñas fueran de Conchalí o de alguna comuna remota en el sur de nuestro país, probablemente tendrían muchísimas más dificultades para alcanzar algún puesto de liderazgo”.

Producto de lo que dijo, el diputado Jaime Sáez, quien milita en Revolución Democrática, fue fuertemente criticado por congresistas de la oposición y por las apoderadas de las estudiantes.

Priscilla se fue con todo contra el diputado Sáez

Y cuando se expuso esta situación en el matinal de Canal 13, la respuesta de Priscilla Vargas no se hizo esperar. La animadora de Tu día se mostró visiblemente molesta con las declaraciones del diputado Sáez. “¿Por qué nosotros tenemos que suponer que a esas niñitas les va bien? ¿Y si no estudian? ¿Y si les va mal en el colegio? No tiene nada que ver. Ahí hay un esfuerzo, ellas están yendo al colegio, se sacan la mugre“, planteó.

Luego, agregó: “Oye, uno ve cómo las niñitas se juntan en la tarde a estudiar o a veces los fin de semana y hacer los trabajos con las compañeras. ¿Eso no tiene ni un mérito?“.

“Ojo para las próximas visitas de colegios que vayan al Congreso. Porque se pueden encontrar con estos personajes. Poco inteligentes, desatinados, desubicados y tengo una larga lista de calificativos. Con todo respeto, diputado Sáez”, comentó también la ocasión.

Finalmente, acerca de los dichos del militante de Revolución Democrática, Priscilla Vargas expresó: “Yo quiero decir que el diputado Sáez aprovechó su cargo de pésima forma para instalar nuevamente lo que es un cáncer en nuestra sociedad. ¿Sabes cómo se llama eso? Resentimiento. Y ese resentimiento nos hace pésimo, porque ese resentimiento es lo que nos divide”.