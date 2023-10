“Te vas a morir sí o sí”: Guarén impactó confesando terrible enfermedad en Tierra Brava

Valentina Torres, más conocida como la Guarén en Tierra Brava, hizo una impactante confesión en el último capítulo.

La gran amiga de Fran Maira de Gran Hermano reveló una terrible enfermedad, con un diagnóstico fatal.

Es que la joven contó que todo empezó con un dolor de cabeza que le duró cinco días, en los que sentía como si le enterraran una aguja del ojo al cuello.

Una situación que la llevó a visitar a un médico, recibiendo una respuesta devastadora respecto a lo que la estaba aquejando.

Guarén y su enfermedad

Así, la concursante del reality de Canal 13, de 24 años, manifestó que “tengo un aneurisma cerebral. Cachai que mucha gente lo tiene y se muere de un día para otro”.

Y agregó que “fui al neurólogo y me dijo vamos a hacerte un examen de contraste… con los meses fue creciendo cada vez más y ahí me dijeron ‘te vas a morir sí o sí a los 25, 26 años'”.

La información dejó en shock a sus compañeros. Y siguió contando que la habían operado en diciembre. “Me abrieron la ingle y me metieron un tubo por la arteria. Como lo tengo detrás del ojo había más del 50& de probabilidad que me muriera en la operación si es que me abrían la cabeza”.

Posteriormente, señaló que “saliendo del reality me voy a hospitalizar de nuevo… Tomo cardioaspirina todos los días”.

Una situación que impactó en Tierra Brava, donde la Guarén se ha convertido en una de las concursantes más llamativas del espacio, que noche a noche le gana en rating a Gran Hermano.