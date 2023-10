Estuvo menos de una semana: Lucas Crespo es eliminado de “Gran Hermano”, y esta vez es para siempre

Gran Hermano sigue sorprendiendo al público con sus giros inesperados. En el episodio reciente, Lucas Crespo, quien había regresado a la casa estudio en Argentina por repechaje hace menos una semana, se convirtió en el nuevo eliminado con un contundente 78.06% de los votos del público.

La vuelta de Lucas al programa había sido resultado de la elección de algunos de sus compañeros de la casa, incluyendo a Jennifer Galvarini. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por las tensiones y conflictos típicos del programa. En esta ocasión, fueron Sebastián, Raimundo, Constanza y Francisco quienes nominaron a Lucas para la placa de eliminación, junto con otros concursantes.

La noche del domingo fue crucial para determinar quién se quedaría en la casa de Gran Hermano. Inicialmente, la animadora Diana Bolocco anunció que Cony se convirtió en la primera en ser salvada, gracias a la decisión de los líderes de la semana. Esto dejó a tres concursantes en riesgo de abandonar la competencia: Vivi, Lucas y Pancho.

Deja para siempre Gran Hermano

Finalmente, la votación del público dictaminó que Lucas Crespo sería el eliminado, dejando atrás su segunda oportunidad en el programa. Y sorprendentemente, Lucas reveló que su eliminación era lo que deseaba. “Yo dije ‘quería irme yo’, de ellos tres. Estaba feliz, vine acá a pasarlo bien como segunda experiencia. Me hubiera encantado tener esta actitud en la primera ronda. Y todos los que reingresamos venimos de paso y nuestra misión es pasarlo bien. Disfrutar y tirar para arriba”, afirmó.

Con un tono agridulce, Lucas Crespo agradeció por la oportunidad de volver al programa y expresó su deseo de no recordar su paso por Gran Hermano como una experiencia negativa. “Me voy con la re conversa con la ex, para terminar todo bien. Fue como eso, así que buenísimo. Salir así del programa es rico, recordarlo con buenas memorias y no como un mal pasar“, cerró.