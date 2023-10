Valeria Ortega dispara contra quienes critican la crianza de sus hijos: “No me puede importar menos”

Acostumbrada a compartir su maternidad durante los últimos años, la periodista Valeria Ortega se volvió a referir al crecimiento de sus retoños y en concreto a un aspecto que despierta interés en aquel proceso.

Durante una de sus muchas historias de Instagram la modelo abordó una de las preguntas de sus seguidores. “¿Qué piensas de aquellas personas que te critican porque les hablas en inglés a tus hijos?”, quiso saber uno de ellos.

Ahí Ortega fue tajante. “No me puede importar menos”, partió, defendiendo la idea de un hogar que apunte a lo bilingüe. “Es mi casa, los niños están aprendiendo“, argumentó.

“A mí no me afecta porque es mi entorno, es mi familia”, siguió. “Es cosa tuya, si tú quieres enseñarle a tus hijos alemán es tu casa, cosa tuya. Para nosotros sí es importante así que lo hacemos”.

¿F**k off?: la respuesta de Valeria Ortega

“Pero si a alguien no le gusta, a alguien no le interesa o encuentran que es demasiado…es su opinión”, planteó sin tomarle demasiada importancia a aquellas voces negativas. “No les tengo ninguna frase, o sí, tengo una pero no la puedo decir. Empieza con F y termina con F“, dijo con cierta picardía.

La situación se da hoy cuando la ex participante de Calle 7 tiene dos hijos llamados Oliver y Sienna, de dos años y diez meses, respectivamente.

“Son mi motor”, definió sobre sus descendientes en algún punto de este año. “Nunca pensé que ser mamá iba a ser así de hermoso e intenso a la vez”, admitió sobre el resultado del vínculo que comparte con el inglés Jonathan Lawn.

Previamente con el mismo incluso llegó al altar en una romántica ceremonia.