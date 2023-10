Claudia Conserva actualiza su estado tras el cáncer: “Tres meses más para seguir respirando”

La conductora de televisión Claudia Conserva volvió a actualizar su estado de salud durante las últimas horas.

Aprovechando una publicación en una de sus redes sociales, la pareja de “Pollo” Valdivia, entregó un mensaje de tranquilidad a sus seguidores tras superar la etapa más compleja del cáncer de mama triple negativo que la afligió.

“Nos vemos en tres meses más, está todo bien”, partió escribiendo la figura miembro de TV+. Esto asiendo referencia a las palabras de su doctor tras el primer chequeo.

“Tres meses más para seguir respirando profundo sin que duela, no es una tremenda noticia?”, planteó junto a una fotografía mirando el mar.

“Mientras el mundo se pelea y se mata, habemos personas que solo queremos paz y respirar. Eso, nada más“, concluyó @clonserva.

El presente de Claudia Conserva

Previamente Claudia Conserva había sido parte del capítulo más reciente de Podemos Hablar, el programa conducido por Jean Philippe Cretton en Chilevisión.

En ese espacio la fundadora de Milf también comentó el tema alusivo a los exámenes para chequear la enfermedad.

“En algún minuto yo le dije al doctor, al cirujano, después de que me operó: ‘espero no verte nunca más’, y me dijo ‘lamento decirte que nos veremos el resto de tu vida’“, contó.

Según comentó Conserva no había sido consiente de la necesidad de “ir monitoreando” la compleja enfermedad. Pese a todo también se encargó de aclarar su visión actual. “Vivir con miedo no es vivir, como dice una canción”, planteó.

Cabe recordar que parte del proceso de la líder del programa Claudia conversa quedó plasmado en una descarnada docuserie que llevó el nombre de Brava. Un relato que ahondó en la enfermedad y que fue emitido a través de la señal de TVN.