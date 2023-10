Claudia Conserva fue una de las protagonistas del último episodio de Podemos Hablar. En el programa conducido por Jean Philippe Cretton, la presentadora televisiva de TV+ habló acerca de como ha enfrentado estos días tras superar el cáncer. Y es que, se decepcionó cuando supo que todavía tendría que seguir realizándose exámenes por si volvía la enfermedad.

Fue en su ingreso al estudio donde se desarrolla el estelar de Chilevisión, que Claudia Conserva se refirió a los controles médicos que debe hacerse tras mejorarse del cáncer de mama. “En algún minuto yo le dije al doctor, al cirujano, después de que me operó: ‘espero no verte nunca más’, y me dijo ‘lamento decirte que nos veremos el resto de tu vida’. Ahí entendí que, exactamente, esta es una enfermedad que uno tiene que ir monitoreando“, expuso.

“Decía en mi documental ‘¡gané, gané la batalla!’, pero claro, no sé si toda la guerra, eso es algo que uno no sabe. Sin embargo, como tengo esta nueva oportunidad de vida encuentro que no quiero desperdiciar ni un segundo de vivir con miedo. Vivir con miedo no es vivir, como dice una canción”, añadió.

Su primer control médico tras curarse del cáncer

Más adelante, la conductora de TV+ contó cómo fue enfrentar su primer examen tras su cáncer. “Me pasa que cuando tuve que agendar, ahora, el examen, me viene como el nervio. No, y lo peor es que es un examen de sangre y yo le decía al oncólogo ‘pero hazme una resonancia, hazme un escáner. Estoy dispuesta a que me hagas un nuevo PET, que es donde te echan un líquido para captar todas las células cancerosas’“, recordó.

“Entonces él me decía ‘no, porque ese no es protocolo. Tranquila, han pasado tres meses desde que te dimos el alta’. Me saqué el catéter, que es también es una señal de decir sí (positiva)”, adicionó y cerró.