Quique Neira emplaza al Partido de la Gente tras uso de una de sus canciones para campaña: artista evalúa acciones legales

Durante la semana, Quique Neira utilizó sus redes sociales para referirse al uso no autorizado de su canción Sentimiento Original, la cual se encuentra siendo utilizada por parte del Partido de la Gente (PDG).

Todo esto surge bajo el alero de las elecciones internas del PDG. En concreto, el dirigente de la Quinta Región, Juan Marcelo Valenzuela, decidió usar de Gondwana como su eslogan de campaña.

“Me siento totalmente pasado a llevar y vulnerado en lo más sensible de mi trabajo de más de 30 años. La falta de respeto que se ha cometido casi no necesita explicarse, pues simplemente es impresentable”, añade Quique Neira en una declaración pública, quien además acusa que desde el partido están haciendo un “uso abusivo e ilegal” de su composición y que por su forma de hacer las cosas se merecen el “desprecio” de la gente.

“No se extrañen entonces del desprecio con el que la ciudadanía les observa” añade.

“No olvidaré el mal rato que me están haciendo pasar y el daño enorme que me provocan”, indicó el músico.

Junto a lo anterior, el cantante añadió que “haré todo lo que esté en mis manos para que esta falta de respeto hacia mí y mi trabajo no quede impune”.

Asimismo, la Sociedad de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), respaldó el sentir del artista, confirmando la vulneración de derechos económicos y morales, por lo que apoyarán con sus especialistas las acciones legales que pudiera iniciar Quique Neira.