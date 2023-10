¿Fue por Fran Maira?: Lucas Crespo revela que lo echaron de casa por invitar a “cierta señorita”

Han transcurrido varias semanas desde que Lucas Crespo fue eliminado de Gran Hermano Chile. Tras su salida, el tiktoker volvió a las redes sociales. Recientemente, estrenó una cuenta en YouTube, donde tiene un programa llamado Transporte universitario, donde pasa a buscar en auto a estudiantes y los lleva hasta su destino.

Fue en conversación con tres alumnas de la Universidad de Los Andes que Lucas Crespo fue consultado acerca de su experiencia en el reality. “Qué lástima que hayas conocido esa parte de mí, soy más simpático en persona que en el reality. O creo serlo… No, es horrible. Es muy, muy fome. O sea, yo por lo menos lo pasé muy mal“, comentó sobre su estadía en el encierro en Argentina.

Tras ello, al preguntársele si tiene una relación con Fran Maira, Lucas respondió: “No estoy pololeando con la Fran“. E incluso, cuando le preguntaron si ha sabido de ella tras que entró al reality, el tiktoker contestó: “Yo no la veo, la verdad“.

¿Qué opina de Raimundo Cerda?

Más adelante, Lucas Crespo se refirió a sobre cómo le cayó Raimundo Cerda durante el tiempo que compartieron en Gran Hermano. “Yo creo que si hubiera entrado al principio, hubiéramos sido muy amigos, porque creo que tenemos gustos muy parecidos“, sostuvo.

“Pero, como entró al final, entró como a la mitad y con información, tenía que ser simpático con la persona que tenía que ser simpático, por lógica. Y entonces, claramente, al no ser favorito, no le convenía ser mi amigo. Entonces, no pudimos tener una gran relación. Pero no me cae mal, el hueón es un genio“, añadió después.

¿Lo echaron de casa por Fran Maira?

Posteriormente, cuando ya se habían bajado las alumnas, el tiktoker habló acerca de su presente fuera del reality de Chilevisión. “Después tengo que hacer unas clases. Todavía hago clases, menos. Pero hago clases para poder comer. Me echaron de la casa y se me encareció la vida, tengo que arrendar ahora. Hoy día tengo que arrendar un Airbnb, tengo que ver cuál. Y eso po. Es hostil la cosa. El próximo año me voy a arrendar un departamento, y eso“, contó.

Finalmente, Lucas Crespo reveló por qué ya no vive en la casa de sus padres: “Me echaron por… Nada. Por invitar a la casa a cierta señorita, que no le gustó a mi familia. Pero bueno… Los dejo“.