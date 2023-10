Raimundo aclaró polémico romance con su “hermanastra” que se filtró en Gran Hermano: “La voy a cuidar”

Mientras Raimundo Cerda estaba en Gran Hermano, en el exterior una información llenaba los portales faranduleros. Una donde se aludía a un polémico romance del joven.

Resulta que sitios como Infama empezaron a compartir información respecto a la mujer con la que el agrónomo habría mantenido una relación antes del encierro.

Un pololeo que, según dijeron, habría sido con su “hermanastra” de nombre Florencia, de quien incluso mostraron varias fotografías.

“Ambos se criaron juntos y se enamoraron… unos meses antes de entrar, terminaron y ella se fue fuera del país”, aseguraron.

Raimundo y su aclaración

Incluso, la situación se filtró dentro de la casa debido al reingreso de Fran Maira. Esto porque el blondo aprovechó de preguntarle por la Florencia, minuto en que la autodenominada oveja dejó entrever que habría contactado a su expololo debido a que pensó que, cuando estaba con Rai, éste le había sido infiel con ella.

“Ella (Fran) llegó y me dijo ‘no sabís nada’ y yo pensé ‘qué me va a decir ahora’. Me contó que mi ex había llamado al ex de ella para decirle unas cosas, que no me explicó bien, porque no podía hablar tanto. No sé por qué, pero sea lo que sea, yo efectivamente vi a Fran, pero no estando con ella en ese minuto”, fue lo primero que aclaró a Página 7, descartando una posible infidelidad.

Y agregó que “hablan como de que estuve con las dos y no fue así. Fue cuando, en un minuto, ella hizo su vida y yo la mía. Nos distanciamos y después volvimos a hablar, pero cada uno hizo su vida y eso ahí quedó, en la vida privada de cada uno”.

En tanto, respecto a su vínculo, ahondó con TiempoX que “mi papá tuvo una pareja y esa pareja tuvo un tiempo y ahí la conocí a ella, pero no es una hermanastra. Es un rumor falso que se armó”

“No tenemos nada de sangre, nada en común, ningún apellido en común, parentesco, primos, tíos, nada. Fue un rumor mal intencionado, me imagino”, añadió.

Finalmente, eso sí, Raimundo expresó todo su cariño hacia quien fuera su pareja antes de Gran Hermano. “Tuve una relación con ella súper bonita, en ciertos minutos las cosas cambiaron, me quedo con lo mejor, la voy a cuidar y respetar… Prefiero mantenerla en su vida y que no la molesten, porque ya pasó hace tiempo, está haciendo su vida, porque está tranquila”, cerró.