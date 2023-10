Un conmovedor momento se vivió recientemente en la casa-hacienda de Tierra Brava ubicada en Lima, Perú. Y es que, en una dinámica del reality de Canal 13, en la que estaba presente Sergio Lagos y Karla Constant, junto con todos los participantes, Pamela Díaz recibió una fotografía de su hija más pequeña, la Pascuala, de seis años, ante la que reaccionó emocionada.

Luego de ver la fotografía de su hija más pequeña, La Fiera expresó: “La gente que me ve ya sabe que es mi pollo y que obviamente es mi partner. Tiene un rollo muy bacán, tiene su Instagram, así que la pueden seguir también (…) Cuando tomé la decisión para venirme tuve que contarle más o menos que era un reality, y mostrarle más o menos mi pasado”.

“Porque obviamente no entiende que es un reality. Y tampoco tenía muchas cosas buenas que mostrarle de los realities“, añadió después.

Tras ello, Pamela reveló que “de hecho, hay una muñeca que la tengo en mi maleta (que es de su hijo) y me dijo ‘llévatela, para que te sientas conmigo, que te estoy cuidando’. Y yo dije: ‘ah, bacán’“.

Cuestionó el rol como padres de sus exparejas

Más adelante, La Fiera fue consultada acerca del rol que cumplen sus exparejas en la crianza de sus retoños. “Tengo unos hijos que mantengo a solas hace muchos años, entonces yo en un momento salí como cualquier mortal diciendo mi historia y me llamó la atención que muchas mujeres eran como ‘me pasa lo mismo’. Le ha pasado a muchas mujeres“, sostuvo.

Finalmente, acerca de los roles paternales de sus exparejas, Pamela Díaz señaló que “el primer finao se hace cargo cuando quiere. Y de hecho, tienen las puertas abiertas para cuando quieran y se quieren igual. Y el segundo, no sé. Pero yo hoy día no me puedo quejar, debo agradecer a la vida de que a pesar de esto, me va bacán y tengo la posibilidad de pasarlo bien, ganar plata y disfrutar”.