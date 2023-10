Tierra Brava: ¿Por qué Pamela Díaz lanzó toda su artillería contra Shirley Arica?

Pamela Díaz dejó claro antes de entrar a Tierra Brava que, si la buscaban, la iban a encontrar y sacar su peor faceta.

La Fiera despertó. Y lo hizo en el capítulo tres del reality de Canal 13, en un intenso cara a cara con el equipo rival.

Resulta que la modelo tuvo que nominar a un compañero. Y eligió nada menos que a Shirley Arica, una influencer peruana.

Una compañera con la que la morena definitivamente no ha tenido onda alguna en el encierro, por lo que no tuvo problema en lanzar sus dardos.

Pamela Díaz, más frontal que nunca

Así, la ex de Jean Philippe Cretton aprovechó su turno para decirle varias cosillas a la llamativa concursante.

Y lo hizo de la peor manera. “Mi voto es por estrategia, porque nos pusimos de acuerdo, pero también es personal”, disparó de entrada.

Luego, argumentó que la elegía porque “no te conozco y no creo que te conozca, creo que te vas a ir ahora en la competencia… durante todo este tiempo no hemos estado, no hemos tenido con suerte un hola y chao, el primer día, y de ahí no tengo más que decirte”.

Entonces, la peruana manifestó que “es mutuo, yo creo que si no nos hemos conocido es porque no me interesa conocerte”, a lo que La Fiera replicó “por eso nunca te hablé” y después le soltó un “es el peor cara a cara que has hecho”.

Una postura que gustó en el cibermundo, donde varios aplaudieron la actitud de la morena y el condimento que le entrega a la competencia.

Me encanta que la gente no puede decir que Pamela no es relevante, porque solo basto un minuto para que dejara la caga y destruyó a un equipo💋 #TierraBrava pic.twitter.com/mva26XFncV — cat. (@catafeelings) October 4, 2023

Pamela Diaz… no solo se comio con papas fritas a la Shitley… se comio a los lulos, lulas, pincoyas… generacion98 completa ( q yo la veo 😩 ) pero 🤷🏻‍♀️… Tierra Brava la lleva . — Sandra Amaro APRUEBO! (@Sandra707) October 4, 2023

#TierraBrava13 La mejor contratación que hizo #TierraBrava fue Pamela Díaz, cómo personaje de reality, es uno de los mejores en hacer show, pelea y general contendido. Estuvo bueno el reality #caracara Buenas noches, nos vemos mañana! #TierraBravaC13 — Elenita (@Elenita23C) October 4, 2023

De esta forma, Pamela Díaz sacó las garras. Y se convirtió, una vez más, en protagonista de un reality con su carácter más que extremo.