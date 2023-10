“Me gustaría besarte y hacerte de todo”: Shirley Arica y Uriel protagonizarían el primer romance de “Tierra Brava”

El reality show Tierra Brava continúa entregando emociones y sorpresas a su audiencia en cada episodio. A tan solo una semana de su estreno, el programa ha logrado mantener a los espectadores intrigados y emocionados por lo que sucederá a continuación. Y en su tercer capítulo, se nos adelanta la posibilidad de que surja un romance entre dos de sus participantes.

En un adelanto exclusivo compartido por las redes sociales de Tierra Brava, se vislumbra un momento candente entre Uriel, conocido como “El futuro fuera de órbita”, y Shirley Arica. “Te noto callado, que yo siempre te noto bien hablador“, le comentó la modelo peruano al artista del género urbano.

De esta manera, la conversación entre ambos da un giro cuando Uriel le expresó a Shirley Arica su interés romántico de manera directa, diciendo: “Me gustaría besarte y hacerte de todo. No te voy a mentir, ¿para qué te voy a mentir?“. La reacción de Shirley no se hizo esperar, y en el adelanto se pueden apreciar gestos de cercanía y complicidad entre ellos.

Se viene también el primer Cara a Cara

Este posible romance entre Shirley Arica y Uriel agrega un elemento adicional de intriga al programa, ya que las relaciones personales y los vínculos emocionales suelen ser un aspecto destacado en los realities. La audiencia estará ansiosa por ver cómo se desarrolla esta historia y cómo afectará la dinámica del grupo de participantes en Tierra Brava.

Por otro lado, el próximo episodio de “Tierra Brava” también promete ofrecer momentos de tensión y competencia. Los participantes finalmente tendrán su primer Cara a Cara, y en este enfrentamiento se decidirá quién será el próximo nominado o nominada debido a problemas de convivencia. Sergio Lagos, uno de los conductores del programa, advierte que en esta dinámica “todos están en riesgo“, lo que generará una gran expectación en torno a quién quedará en una situación comprometida.