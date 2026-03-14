VIDEO. “Pablo Chill-E está en el lugar que se merece; él ha sido juzgado pero se le está dando el valor a su trabajo”
Marcianeke habló en exclusiva con ADN.cl en Lollapalooza Chile 2026 sobre su futuro en la industria de la música y valoró el trabajo realizado por Pablo Chill-E. El artista nacional mencionó que su colega ha sido juzgado de manera injusta en el último tiempo. Además, adelantó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.
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