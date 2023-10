“Si Skarleth se entera va a ser un peso más a su pena”: Jorge se desahogó tras negra jornada en Gran Hermano

Jorge renunció. Y luego, decidió seguir. Una noche de intensas emociones que el Míster Chile apenas aguantó en la casa de Gran Hermano.

Es que el participante quedó devastado tras la inesperada salida de Skarleth Labra del programa, quien debió abandonar por la muerte de su abuela.

La joven se fue de la forma más triste. Y dejó a su gran amigo tan conmovido que, de inmediato, se dirigió al confesionario a renunciar.

“Es un día bastante difícil, de hecho es uno de los más difíciles. Vengo a poner fina a mi aventura aquí adentro, sé que suena un poco apresurado, pero la verdad es que ya siento que me quedé sin batería, no es la primera vez que lo hago, pero sí estoy decidido a que sea la última”, lanzó.

Y agregó sobre la ex de Pailita que “se debe notar lo que me pasa a mí con ella, la verdad es que sin ella no quiero continuar aquí”.

Jorge y su decisión en Gran Hermano

Sin embargo, tras estos dichos, Gran Hermano le pidió que pensara bien las cosas. Y le dieron el tiempo necesario para hacer efectiva su declaración.

Pero, en la casa siguieron pasando más cosas. Y otra de sus más compinches, Ignacia Michelson, vivió una compleja situación de salud.

Una que hizo que la sacaran de urgencia de la casa luego de una crisis de alergia alimentaria, lo que detonó también en su salida del reality.

Por eso, tras todas estas situaciones, especialmente la vivida con Skarleth, es que el Míster Chile fue nuevamente consultado, en horario estelar, sobre su abandono.

Y ahí, dio pie atrás, manifestando que “no quise hacerla efectiva (la renuncia), porque si Skarleth se entera va a ser un peso más a su pena”.

“Yo tengo una relación muy especial con ella, la adoro, es una luz en esta casa… con esa voz de pito cuando me mandó a la chucha por primera vez, se ganó un pedacito de mi corazón” comentó, agregando que cada vez que ella se había ido, porque esta es su segunda salida, “quedo destruido, se va una parte de mi vida que es irremplazable”.

De esta forma, Jorge decidió no dejar la casa de Gran Hermano, en la que, hasta ahora, ha sido una de las jornadas más complicadas del programa.