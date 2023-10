¡Sin poder respirar! Michelson fue sacada de urgencia de Gran Hermano debido a grave patología

Fue otro complejo momento de una noche más que acontecida en Gran Hermano. Una donde Skarleth, Jorge y Michelson se vieron al límite de dejar la casa.

Es que a la primera se le comunicó la trágica muerte de su abuelita, motivo por el que salió de inmediato del reality, dejando en la pena total a sus compañeros.

Un hecho que conmovió a Jorge, que fue y pidió su renuncia, argumentando que lo que le había pasado a su amiga hacía que no quisiera seguir más en el juego.

La situación no mejoró tras eso, ya que posteriormente se vio a Michelson caminando como un zombie, minuto en que contó que su alergia había vuelto con todo.

Michelson, de urgencia

Así, la ex de Marcianeke se mostró muy complicada con su estado. Y dejó entrever que, lo que le habría provocado el cuadro sería el consumo de una golosina.

“No vas a comer más ese chocolate”, le dijo Cony, luego de que la modelo tuviera una crisis, donde señaló que “no puedo respirar”, mientras la mamá de Cony, que justo había pasado la noche allí, intentaba calmarla.

Posteriormente, en el estelar, manifestó que “lo pasé muy mal, se me cerraron las vías, no podía respirar” y que más encima “no podían encontrar la vena, entonces me dio mucha pena, miedo y dije, ya me quiero ir, son señales”.

Y Diana Bolocco comentó desde el estudio que “llegó una ambulancia”, mientras ella comentaba que “si no estaría muerta”, dando cuenta de la gravedad.

cómo la tía pao intenta calmar a la nachita por su alergia wn 🥺❤️‍🩹#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/hPRh0xlVDW — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 4, 2023

Nacha expresó así que quería dejar la casa. Y confirmó su renuncia, manifestando que “he estado súper enferma, me ha pasado cosa tras cosas, segunda reacción alérgica, estoy más pelona que antes, entonces ya significa que uno tiene que marchar”.

De esta forma, Ignacia Michelson abandonó Gran Hermano, luego de un complejo momento que se sumó a una jornada más que negra para el programa.