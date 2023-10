“Qué asco da”: Sebastián Ramírez indigna con retrógrados comentarios sexuales sobre iCata

Sebastián Ramírez suma y suma odio en el cibermundo. Y no es gratuito, ya que el participante de Gran Hermano sigue mostrando cuestionables actitudes dentro del encierro.

Es que no solo ha violentado una y otra vez a compañeras como Cony, con quien ha protagonizado infinidad de peleas. Si no que además ha hecho comentarios de lo más desafortunados respecto a otras de las concursantes.

Por ejemplo, hace algunos días, estaba observando de lejos a Estefanía, y empezó a hablar de su cuerpo sin filtro alguno con Raimundo, diciéndole cosas como “oh, la mansa vista… ¿Qué cerro es ese?”, aludiendo a su trasero.

Y también ha hecho nefastos comentarios sobre iCata, a quien ya la tiene más que en la mira, puesto que varias veces se ha referido de la peor forma sobre ella.

Sebastián y la sexualidad de iCata

Así, luego de decir cosas como que “le gustaba, pero es arisca”, este miércoles arremetió con todo contra la joven en la transmisión de Pluto Tv.

Y se vio cómo, burlándose, indicaba que “no le gusta la cachita, es asexuada (…) es rara en ese sentido, pero le pasai un mono de animé…”.

Luego, incrédulo, le dijo a Fran Maira y a Alessia Traverso que “se cacha po’, es arisca. A mí me dijo que no tiene una relación hace 10 años, que no está ni ahí, no le gusta. Cuático”.

"una persona norma tu creí que hace eso? 10 años sin nada a tus 27 años, no había pensado que existía una persona 10 años sin meterle" ENSERIO QUE ASCO DA ESTE WN WEASTIAN QLO #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/wYinGr5gwb — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 4, 2023

“Una persona normal, ¿tú crees que hace eso? 10 años sin nada a tus 27 años, estamos hablando de casi los 19 años que no pasa nada (relaciones sexuales)… Una vez ha tenido un pololo hasta los 19, 20 años, la mina tiene casi 30 años. Igual es heavy. Nunca había conocido una mina o persona que lleve más de 10 años sin meterle”, añadió.

Un diálogo que sacó ronchas en el cibermundo, donde ya varios no aguantan al chico reality y sus formas de pensar tan desubicadas.

Seba hablando de la Icata, que es asexual, que si le pasas un mono de anime se lo hace pebre. Es el típico hombre heterosexual SIMIO que jura que las personas no podemos estar solas, ql te detesto#TheLuloShow

#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/CKdOS3Giba — Alexawu (@Alexaaabigs) October 4, 2023

El Seba se hace el antigalan y el relajado en los realitys, pero quedó demostrado que si una mina no lo pesca (En este caso Icata) el weón se enoja y le agarra mala. Jajaja resultó ser un egocéntrico y narcisista más.#GranHermanoCHV #LaResistenciaLulo — Harry Pezz (@HarryPezz) October 4, 2023

El seba anda caliente porque la icata lo pesque, pero la mina se nota que si no le gusta o no le cae bien alguien no le para vola, nicagando cae en las garras de ese enfermo ajajajaj #LaResistenciaLulo — 🔮 (@n0tsteady_) October 4, 2023

Por hombre como Seba el mundo no avanza súper desafortunados sus comentarios sobre la sexualidad de ICATA la verdad se echo otro fandom encima. #LaResistenciaLulo — Raffitta (@raffitala) October 4, 2023

igual que mierda tiene el seba con la icata, la está huebeando hace rato jfkshfk que el weon se tire lo que pille no quiere decir que todxs seamos así #LaResistenciaLulo — anaís (@saborcitofresa) October 4, 2023

De esta forma, Sebastián Ramírez acumula y acumula denuncias tras sus reprobables actitudes en Gran Hermano, mientras muchos piden que lo saquen ya del reality. ¿Qué pasará?