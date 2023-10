“Vamos a guerrear con todo”: “Tierra Brava” suma a Daniela Castro y ‘La Chama’ Alexandra Méndez

Tierra Brava… cosechas lo que siembras sigue cautivando a su audiencia a medida que revela nuevos giros y participantes. En una emocionante sorpresa, se dieron a conocer dos participantes que habían estado en secreto hasta ahora: Daniela Castro y Alexandra Méndez, conocida como “La Chama”. Su llegada a la casa-hacienda fue impactante y misteriosa, ya que llegaron de noche montadas a caballo con los ojos vendados, siguiendo una tradición cultural latinoamericana.

Daniela Castro: la cocinera carismática

Daniela Castro ganó notoriedad en el mundo del espectáculo desde su participación en la primera temporada de MasterChef Chile en 2014, donde se destacó por su carisma y habilidades culinarias, llevándose el título de ganadora. Desde entonces, ha diversificado su carrera, convirtiéndose en panelista de programas matinales, influencer en Instagram, escritora y, el año pasado, regresó a la competición culinaria en El discípulo del chef.

La noticia de su participación en Tierra Brava tomó a muchos por sorpresa, incluyendo a la propia Daniela. A sus 35 años y en un momento de su vida en el que se encuentra soltera, considera que esta oportunidad llegó en el momento adecuado. “Es una experiencia absolutamente nueva y sin precedentes para mí. Ni yo misma me imaginaba entrando a un reality, pero creo que son oportunidades que se dan pocas veces en la vida“, afirmó.

“Estoy en un momento donde todo está muy alineado, porque, de partida, estoy soltera, lo que es un milagro. Y estando en pareja no habría entrado“, añadió.

A pesar de que su especialidad es la cocina, Dani Castro está dispuesta a asumir diferentes roles en la casa-hacienda. “Cocinar está incluido en mí y lo amo, pero no soy impositiva, y si alguien más quiere cocinar, se la puedo prestar. Pero mi fuerte va a ser cuidar de los animales. Voy a ser la jefa de los animales, los animales son míos, ya les tengo nombre incluso antes de conocerlos“, sostuvo.

Y por último, acerca de las competencias y las exigencias físicas de su programa, señaló que “soy muy competitiva conmigo misma. Esto es ver de qué soy capaz, es un desafío personal tal como lo hice en MasterChef. Voy a competir conmigo y no con el resto. Además, entreno hace tiempo y tengo hartas habilidades deportivas desde chica. Estoy preparada para todo y amo el campo”.

Alexandra Méndez, “La Chama”: modelaje y farándula internacional

Originaria de Caracas, Venezuela, Alexandra Méndez es conocida como “La Chama” en la televisión peruana. Su apodo se originó en el programa de competencias Combate cuando llegó a Perú hace nueve años, convirtiéndose en una de las primeras venezolanas en establecerse en un programa de gran audiencia en el país.

“Yo era ‘La Chama’ porque era prácticamente la primera venezolana que llegaba a Perú y se establecía en un programa tan visto. Y así me quedé para siempre“, contó.

A pesar de su nacionalidad venezolana, Alexandra ha desarrollado una exitosa carrera en Perú, donde se ha convertido en una destacada figura de la farándula. Su participación en programas de televisión y en el reality español Hombres, mujeres y viceversa la han catapultado a la fama.

La modelo de 30 años originalmente estudiaba Derecho en Venezuela antes de ingresar al mundo del modelaje. Trabajó con marcas de renombre como Versace y Dolce & Gabbana antes de participar en el concurso Miss Venezuela. Su transición al modelaje y la televisión la llevó finalmente a Perú, donde ha dejado una marca imborrable.

“Me gustaría internacionalizarme. Perú es un país en el que he estado mucho tiempo y lo amo, pero no tengo nada realmente que me ate. Estoy un poquito nerviosa porque no conozco nada de Chile, entonces para mí es un nuevo mercado, una nueva puerta que se abre, estoy muy ilusionada de conocerlo. Y si se dan cosas chéveres, espectacular“, expuso.

“No tenía la intención de irme de mi país, pero sucedió, y estoy muy agradecida con lo que me ha ido pasando en Perú. Llegué aquí siendo una niña y ya estoy hecha una mujer”, complementó.

En cuanto a su vida personal, Alexandra Méndez ha sido vinculada sentimentalmente con diversas personalidades, incluyendo al exchico reality Fabio Agostini, quien también es parte del elenco de Tierra Brava. Además, fue igualmente vinculada con el famoso futbolista Cristiano Ronaldo, sin entrar en detalles. “Con Fabio estuvimos juntos, ahora no tenemos nada y es un amigo al que quiero mucho. En cuanto a Cristiano Ronaldo, lastimosamente él está con Georgina”, cerró.

Su llegada al reality

Ambas participantes nuevas llegaron de vestidas de negro y como jinetes arriba de sus caballos. Tras darse a conocer su identidad, Sergio Lagos les preguntó por qué aceptaron sumarse a Tierra Brava. “Es un desafío personal… Tengo muchas habilidades deportivas, porque he hecho deporte y gimnasia desde chiquitita y sigo entrenando… Puedo ser muy poderosa“, aseguró Dani Castro. “Esto para mí es súper nuevo. Vamos a guerrear con todo, vamos para adelante… Lo que venga, vamos a hacerlo“, declaró “La Chama”.

Finalmente, Dani Castro se integró al equipo Verde y Alexandra Méndez al equipo Rojo.