“Fue difícil trabajar con ese personaje”: Paulina Magnere denuncia que fue maltratada por Julio Videla

En una reciente entrevista en Not News, conducido por Nicolás Larraín, Paulina Magnere compartió detalles sobre su experiencia trabajando en la televisión, específicamente en Con Ustedes junto a Julio Videla, quien falleció en 2020. Durante la conversación, la artista dejó claro que su experiencia laboral con el recordado animador no fue precisamente positiva.

Julio Videla, quien es recordado por su simpatía y carisma en la televisión chilena, aparentemente no mostró ese lado amable a la también locutora radial. Paulina Magnere expresó que “lo pasé mal. No cuando fui panelista, yo me debería haber quedado ahí, ahí están las decisiones… Me arrepiento de haber aceptado la co-animación del programa“.

La artista también describió su experiencia de trabajo con Julio Videla, mencionando que se sintió maltratada por él. Según sus palabras, “me encontré con un personaje que era detestable para mí y lo pasé pésimo. Me trató bastante mal y tú cachai que el maltrato no tiene que ver con la cosa verbal“.

“Cuando no te saluda, no te hablan…”

Más adelante, Paulina Magnere ofreció ejemplos concretos de su experiencia laboral con el animador, mencionando que Julio Videla la ignoraba incluso durante las grabaciones. Describió situaciones en las que, a pesar de estar en el mismo set de televisión, se sentía completamente desplazada. Como expresó la cantante, “cuando no te saluda, no te hablan, cuando en el set de televisión había una planta, había una taza de café, el diario, las cámaras de televisión y la Paulina. Era una hueá más. Él no me miraba“.

“Fue muy incómodo (…) Fue difícil trabajar con ese personaje“, añadió y sentenció.

La co-animación de Paulina Magnere junto a Julio Videla en “Con Ustedes” aparentemente duró alrededor de seis meses o un año. Pero para la artista, esta experiencia resultó ser una eternidad debido a las dificultades que enfrentó en ese rol.