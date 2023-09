Fue hace más de una década que Angélica Sepúlveda y Arturo Longton protagonizaron en 1810 una de las más polémicas y fuertes discusiones del mundo de los realities. Y, recientemente, ambos volvieron a encontrarse en El Purgatorio, donde la “Fierecilla de Yungay” arremetió con dureza contra el expanelista de Gran Hermano Chile.

Cuando Nacho Gutiérrez le dio la palabra a Angélica Sepúlveda para el Cara de Cara del estelar de Canal 13, ella dirigiéndose a Arturo Longton señaló “han pasado 15 años y déjame decirte que sigo manteniendo la misma postura que tenía antes. Creí que habías cambiado un poco, pero ahora en comerciales veo que sigues siendo el patán de siempre“.

“Un misógino, completamente. Tú no eres capaz de atacar a los hombres. Así que siempre te vas contra nosotras, que somos para ti las más débiles. Y eso yo creo que es por tu inseguridad. No has aprendido con el tiempo a entender que hay una igualdad, porque tú siempre nos has mirado a nosotras como ‘pequeñas’, ‘cosas’, como ‘objetos’“, añadió.

“Es una violencia tremenda”

Más adelante, la “Fierecilla de Yungay” se preparó para increpar a expanelista de Gran Hermano Chile por un hecho puntual, para argumentar los cuestionamientos que profirió en su contra. “La verdad es que te voy a leer una cosita acá, porque me sorprende“, anunció previo a exponer el caso.

“Hay una noticia de febrero del 2015, cuando tú le gritas a una chica ‘son unos picantes’, a una periodista, Valentina Becerra. Y ella dice: ‘me increpó’, y forcejeaste con ella. Fue lo mismo que tú querías hacer en el reality conmigo“, complementó.

Finalmente, mirándose de frente con Arturo Longton, Angélica Sepúlveda expresó: “Tú cuando te encuentras con una mujer que te sobrepasa un poquito, eres capaz de llegar a las manos y eso es una violencia tremenda“.