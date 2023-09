“Lo importante es que no se pasen de pato a ganso”: Huaso Gutiérrez vuelve a la televisión como el capataz de “Tierra Brava”

José Gutiérrez, conocido por su participación en el programa de telerrealidad Pareja Perfecta en 2012, regresa a la televisión chilena en un papel destacado en el reality Tierra Brava. Con 38 años de edad y una experiencia en la televisión, el “Huaso Gutiérrez” asumirá el papel de capataz en esta nueva aventura.

El Huaso Gutiérrez aseguró estar entusiasmado con su nuevo rol y la oportunidad de representar la vida rural de una manera auténtica y respetuosa. “Es una gran misión la que tengo“, dijo quien tendrá que poner las reglas claras para los participantes, interactuar con ellos y potenciar sus habilidades en las labores del campo. Su enfoque será en enseñar y liderar.

“Mi rol va a ser representar bien al huaso y a la vida rural… Y no reírse del huaso, sino que reírse con el huaso. Además de, obviamente, interactuar con los participantes y ponerles las reglas claras de quién es el capataz. Quién les da las órdenes todas las mañanas y potenciarlos para que sean buenos para la pega de campo“, afirmó.

“Tal como dice el dicho, lo importante es que no se pasen de pato a ganso. Aquí los participantes van a saber quién manda en las labores de campo. Tengo claro que no deben ser todos buenos para la pega, pero hay que sacarles trote (…) El campo nunca ha sido fácil. Nunca para y alimenta al mundo, por lo que es harto trabajo“, añadió.

Tiene un complejo turístico en Codegua

Además de su participación en Tierra Brava, el “Huaso” también se dedica al turismo rural en su región natal, Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Tiene un complejo turístico de tres hectáreas que ofrece diversas instalaciones para el disfrute de los visitantes. “Actualmente, me dedico al turismo rural. Yo tengo un complejo turístico en Codegua, de tres hectáreas, con quinchos, piscinas con toboganes y alojamiento“, indicó.

“Yo siempre he dicho que el reality, para quien lo viva, es una experiencia cortita y adrenalínica y hay que aprovecharla siempre. Yo lo pasé muy bien en Pareja Perfecta, pero después, los que no nos dedicamos a la tele, nos desaparecimos… Y ahora vuelvo por Tierra Brava, en este nuevo rol y feliz“, complementó.

Finalmente, Gutiérrez expuso estar emocionado por esta nueva oportunidad en la televisión. “Estoy feliz de ser parte de Tierra Brava, voy a darle todo y estoy muy agradecido del equipo de producción. Lo que más me tiene tranquilo es que no tengo que hacer ningún personaje. Tengo que ser yo, el ‘Huaso’ no más, que es lo que hago yo en el día a día, en lo que hago en mis quehaceres de la vida“, sostuvo.