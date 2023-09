Dejó la embarrada y arrancó: Fede abandonó Gran Hermano tras criticada traición a Cony

Llegó como aire fresco para las Lulos, sobre todo para Cony Capelli. Sin embargo, Fede Farrell se coronó como uno de los más traicioneros de Gran Hermano.

Y debido a eso, el argentino vivió unas complejas últimas horas, que lo llevaron a tomar una dura determinación de su paso por el reality.

El ex Resistiré renunció a la casa estudio, y le comunicó a sus compañeros la decisión, en medio de la sorpresa.

“Chicos, en un rato van a nominar y quiero contarles que yo me voy, por eso necesito que no voten por mí. Sé que no lo iban a hacer, pero tenía que decírselos”, dijo inesperadamente.

Fede y su adiós a Gran Hermano

Sin embargo, para algunos en el cibermundo el impacto no fue tanto, ya que esperaban que el trasandino se fuera.

Incluso, algunos acusaron que era parte de su contrato con la producción, marcado por varias controversias en los últimos días.

Esto porque no solo traicionó a Cony al votar para que regresara Fran Maira al repechaje, en una incomprensible movida donde señaló que “quería conocerla más”.

Con este video queda claro que a Fede la producción le hizo votar por Fran. Lo que no conocen a Fede lo juzgan, él siempre ha sido así, sensible y noble. Las fans de Cony solo se encargan de generar odio, lo hacen con Rai ahora con Fede. #TheLulosShow #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/QZooZ9u5WD — Luci ✨ (@opinandoandoGH) September 27, 2023

Además, Fede fue acusado de boicotear a la bailarina en la última prueba del líder, generando más resquemores.

Aqui en cámara lenta pa mi Fade la desequilibró a Cony 🧐#LaresistenciaLulo pic.twitter.com/AJikmWP1KW — Tuti (@issuesjoseph_) September 26, 2023

Y, como guinda de la torta, Capelli se enteró de los sufragios de quien era su nuevo interés romántico en el encierro, provocándose una nueva desilusión que culminó en un quiebre de su vínculo, la distancia de la joven y la tristeza de Farrell, que se mostró muy arrepentido.

"Fede muchas gracias por votar por mí, y con lo que decías que me querías conocer más en tu voto, yo también feliz…" FRAN Y LA CSM, lo único bueno es que se le terminó de caer la careta al maricón sonriente de Fede. #GranHermanoChile #GranHermanoCHV #TheLulosShows pic.twitter.com/Uo61U3AzWM — ɢᴏɴ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ ⚡ (@gonmirandaxx) September 28, 2023

Un pack que terminó con el abandono de Fede a Gran Hermano y el fin de su historia con Cony, donde el argentino en su paso por el programa solo dejó la embarrada y se fue, provocando el clásico “ni perdón ni olvido” de los fanáticos de las Lulos.