“Había mucha confianza”: Iván Arenas contó cómo experimentó “extraño trío” con un amigo y su señora

Iván Arenas tiene cientos de historias. Y contó una que llamó muchísimo la atención en el programa de TV +, Tal Cual, donde estaba presente Patricia Maldonado y Raquel Argandoña.

El Profesor Rossa les contó a ambas figuras que había experimentado una extraña situación con uno de sus mejores amigos y su señora.

Una donde estuvo compartiendo cama con ellos nada menos que durante varios meses, luego de que su matrimonio se quebrara.

“‘Oye me voy a ir a quedar a tu casa’, nada de que él me ofrezca, yo digo me voy a ir a tu casa, había mucha confianza”, reveló.

Iván Arenas y su raro “trío”

Tanta fue la familiaridad que armaron que terminaron compartiendo aposentos. “Yo no voy a dormir en el sofá ni cagando, estay loco, quiero dormir bien”, le dijo el humorista a su compinche.

“Me acuesto en la cama de él, se acuesta él acá al lado, y la señora más allá. Los tres en la cama”, agregó mientras sus compañeras de programa lo miraban incrédulas.

Luego, entregó más detalles. “Jugábamos, veíamos películas… hay muchos que saben esta historia. Había competencia de gases tóxicos”, relató entre risas.

Una situación que no solo duró una noche, sino que se prolongó por tres meses, y provocó hasta problemas con los hijos de la pareja.

“El profesor Rossa nos dibuja esto, porque duerme con mi papá y mi mamá”, habría contado uno de los niños en el colegio, generando estupor en el establecimiento.

De esta forma, Iván Arenas impactó con su historia. Y terminó diciendo que su amigo tuvo que dar hasta explicaciones a los docentes de sus retoños por el extraño “trío”. ¿Qué tal?