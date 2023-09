Hace unos días, Francisco “Pancho” Arenas regresó a Gran Hermano Chile. En el marco del repechaje para volver al reality de Chilevisión, Papá Lulo pudo por fin reencontrarse con sus amigas, Constanza “Coni” Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini. Y, previo a su reingreso, contó cómo fueron sus días lejos del encierro.

En conversación con The Clinic, Pancho Arenas comentó sobre su salida del reality hace más de una mes, que “dejé gente importante para mí dentro, gente que marcó mi historia de vida. Fue poco el tiempo que estuve, pero nos afiatamos tan bien. Hay quienes dicen que en tan poco tiempo no se tienen amigos, pero yo creo que están equivocados“.

Y Papá Lulo explicó que no le costó forjar amistades en el encierro, “sobre todo cuando hay personas que son más o menos mayores. Yo soy mayor, la Pincoya es mayor y la Coni es un poquito más joven, por eso a lo mejor de repente comete errores como los cometemos todos (…) Yo creo que todos los que estamos ahí queremos ganar el reality. Y al que le toque, me gustaría que fuera cualquiera de los tres: Pincoya, Coni o yo. Sería feliz igual“.

No vio el reality tras su salida

Más adelante, Pancho Arenas habló acerca de sus fuera el encierro en Buenos Aires, Argentina. “He escuchado comentarios y cosas así porque cuando yo salí del reality lo dejé de ver. Cuando salían escenas de la Coni con la Pincoya de repente discutiendo me ponía triste. Entonces dejé de ver el reality“, afirmó.

Tras ello, Papá Lulo se refirió a la fama que adquirió por su paso en Gran Hermano Chile. “Mi hermana me hizo un Instagram y tenía tres seguidores: ella, mi sobrino y mi hijo. Ahora tengo como 150 mil, pero no le he tomado mucho el peso. Como yo no me manejo mucho lo ve mi primo. Estoy tratando de aprender de a poco“, contó.

“No me imaginé esto y estoy agradecido de la gente que trabaja en la feria, los camioneros que fueron mis colegas y son todos los que apoyan. Le doy las gracias a todos ellos y a la gente que me tiene acá“, añadió.

Finalmente, Pancho Arenas señaló que después del fin de Gran Hermano, espera “seguir dando unos pocos eventos para aprovechar el tiempo y el dinero que pueda ganar. Después lo que Dios me dé. Ya cumplí una edad en la que estoy tranquilo, tengo hijos grandes. Disfrutar la vida. Yo estudié mecánica, tuve un taller y yo creo que voy a retomar los fierros. Eso es lo mío, pero con más calma“.