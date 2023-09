“Entro soltera”: Estefi Marquis habla del coqueteo de Seba Ramírez y de sus citas con Mario Velasco

Estefi Marquis, una de las participantes de Gran Hermano, regresa al reality gracias a los votos de sus compañeros, especialmente de Pincoya. Y recientemente, la modelo habló sobre su próxima estadía en la casa estudio y abordó el tema del coqueteo de Sebastián Ramírez cuando estuvieron juntos en el panel.

Hace unos días, los participantes eliminados regresaron al panel de Gran Hermano para conocer los votos de sus compañeros y decidir quién reingresaría. Fue en este contexto que Sebastián Ramírez aprovechó para expresar su interés en Estefi Marquis.

“La conocía, nos hemos visto un par de veces, pero en la noche tú cachas que no se ve nada. Y ahora la vi con luz y para mí es la más linda del curso, lejos, a mi parecer“, comentó Ramírez en ese momento.

Sin embargo, Estefi Marquis fue clara al respecto y afirmó que no hay ninguna posibilidad de romance con Sebastián Ramírez. Ella, en conversación con Página 7, declaró: “No, definitivamente no. O sea, siento que de parte de él sí existe como la idea de, pero sabemos que él es así. Pero de mi parte, entro soltera y no entré buscando una relación de pareja“.

“Voy a ver cómo se desarrolla adentro. Pero no tengo expectativas en este minuto, no voy a estar con nadie, porque me estoy priorizando a mí, estoy priorizando mi soltería. Quizás por estar siempre con un hombre a veces opaca la belleza, ¿no?“, añadió.

Negó tener un romance con Mario Velasco

La modelo enfatizó que está priorizando su soltería en este momento y que no tiene expectativas de entablar una relación durante su regreso a la casa de Gran Hermano. Aseguró que quiere disfrutar de su tiempo a solas y no desea involucrarse sentimentalmente en este momento.

“Estoy recién divorciada y aparte, siempre he estado en pareja en mi vida. Entonces ahora quiero estar un momento sola“, expresó la modelo.

Además, Estefi Marquis fue consultada sobre los rumores de un supuesto romance con Mario Velasco. “No, no estoy con él (Mario Velasco). Definitivamente, no estoy con él. Tenemos una relación muy linda de amistad, pero nada más que eso“, cerró.