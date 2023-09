“Amigos como él dice, no somos”: Paty Cofré arremete contra Willy Sabor tras sus dichos en “El Purgatorio”

Fue en El Purgatorio, donde Willy Sabor profundizó acerca de lo decepcionado que estaba con Paty Cofré, por la vez en la que ella no quiso ir a su pódcast. Ahí, el artista nacional afirmó que él considera a la exvedette una “amiga”, algo que recientemente ella misma negó. Y es que, la ex Morandé con Compañía cuestionó duramente los dichos de su excompañero.

Previamente, en El Purgatorio, Willy Sabor señaló que “a Paty yo la amo, la quiero. Fuimos compañeros tanto tiempo en Morandé con Compañía, viajamos juntos, trabajamos juntos en diferentes eventos. Entonces, el pódcast que se transmite por YouTube es un emprendimiento, que necesita financiamiento. Cuando uno parte en un proyecto, necesita ayuda. ¿Y a quién recurre? A los amigos“.

Tras ello, minutos después agregó: “Caché que no tenía por dónde. Y al final lo que me pasó a mí, es que me dolió la hueá. Cuando tú crees que son amigos tuyos, por ejemplo el profe (Iván Arenas) fue a mi pódcast, pero yo le avisé y más encima hicimos dos“.

La respuesta de Paty Cofré

Mientras que, en Qué te lo digo, Luis Sandoval desclasificó una conversación con Paty Cofré acerca de lo expuesto por Willy Sabor. En esa charla, ella expuso que “qué raro lo que está diciendo Willy, no recuerdo esta invitación a este programa (…) Si es así, yo no voy a programa gratis, tengo 84 años, no estoy jubilada y yo vivo de mi trabajo. Solamente de eventos y de ciertos pitutos ocasionales. No tengo un trabajo estable. Por lo tanto, si me invitan a un programa, yo no voy a ir gratis“.

“Yo con Willy nunca fuimos amigos, fuimos muy buenos compañeros de trabajo (…) Hace un par de meses tuve un infarto, me hicieron un bypass y nunca recibí un llamado telefónico, un mensaje de Willy Sabor para apoyarme, para saber cómo estaba, y tú con los amigos te visitas en las casas, te llamas constantemente. Es una palabra para mí muy importante la amistad”, añadió.

Finalmente, Paty Cofré sostuvo que “a Willy lo respeto, aprecio, trabajamos mucho tiempo en Morandé Con Compañía, pero amigos como él dice, no somos (…) Es la primera vez que un excompañero de trabajo se refiere de esa forma hacia mí (…) Incluso, te puedo decir que no somos amigos, porque yo ni siquiera tengo el teléfono de Willy Sabor“.