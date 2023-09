“Estoy feliz de no haber entrado a Gran Hermano”: Pamela Díaz revela por qué eligió ingresar a “Tierra Brava”

Pamela Díaz, una de las figuras más icónicas del espectáculo chileno, es la apuesta fuerte de Canal 13 para su próximo reality show, Tierra Brava. El programa de telerrealidad se estrenará el domingo 1 de octubre a las 22 horas. Esta elección se produjo después de que la Fiera estuviera en la disyuntiva de participar en dos realities, el que finalmente eligió y Gran Hermano en CHV.

En una entrevista con El Mercurio, la Fiera expresó su satisfacción por no haber ingresado al reality de Chilevisión. De hecho, sus palabras literalmente fueron: “la verdad es que estoy feliz de no haber entrado a Gran Hermano“.

Esta última decisión llevó a su elección por Tierra Brava, y Pamela Díaz explicó: “A mí me motivó el desafío de volver a hacer televisión, y más aún, haciendo lo más fácil, que es un reality show, porque así no tengo que pensar mucho“.

Busca llegar a un público más joven

Uno de los motivos para esta elección fue llegar a una audiencia más amplia y, en particular, a un público más joven. “Ya tengo cuarenta y tantos años, y fui muy incentivada por mi equipo a hacer este reality show porque significa llegar a otro público, a gente nueva, a gente joven. A mi canal de YouTube le va muy bien, pero esto lo hago para que le vaya mucho mejor“, comentó la Fiera.

Finalmente, en cuanto a su participación en Tierra Brava, Pamela Díaz compartió que brindó consejos a sus compañeros de reality que no tenían experiencia previa. “Conversé con mis compañeros que no tenían experiencia y les dije que lo mejor que podían hacer ver Gran Hermano, precisamente para entender las cosas que no se tienen que hacer“, señaló la Fiera en conversación con El Mercurio.