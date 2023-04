“Uno tiene que estar con el corazón abierto”: Eduardo Fuentes engaña con “emotiva” historia a María Luisa Godoy

En la mañana de este miércoles 19 de abril, Eduardo Fuentes volvió a Buenos días a todos tras un resfrío que lo tuvo alejado de la televisión. Y en su regreso al matinal de TVN, el periodista hizo una de las suyas, al engañar a todo el estudio con una “emotiva” historia que resultó ser una broma.

“Me ha pasado una cosa muy emotiva. Muy bonita. Y quiero agradecerla y compartirla con la gente. Porque se habla de que en los matinales hay tantos shows violentos, pasan cosas bonitas todos los días. Y uno tiene que estar con el corazón abierto a vivirlo“, dijo al empezar.

La historia que conmovió a todos

Y tras ello, dio comienzo al relato. “Farmacia, estaba lleno de gente. Yo con mi recetita, esperando ahí para comprar, con Alma, porque no la podía dejar sola. Y se me acerca una señora, que habrá tenido unos ochenta años. Dulce, ¿has cachado a esa gente que tiene una cara muy dulce? Una señora muy amorosa“, afirmó.

Luego agregó: “Y me empieza hablar. Y me empieza a contar la historia de su hijo. Que su hijo se fue a vivir a Australia, hace cuatro o cinco años. Y que no ha sabido de su hijo en esos cuatro o cinco años. Pero sabe que está bien, porque tiene otros familiares allá y todo“.

“¿Has cachado, que cuando, tú decís ‘por algo el hijo no la llama’, aquí hay otra historia, pero ella diciendo ‘no, yo sé que él me va a llamar en un día? La señora me empieza a hablar de eso y se me emociona. Y me abraza. Y Alma al lado mirando esto y no entendía nada. Y se pone a llorar“, añadió después.

Y, enseguida, Fuentes prosiguió con la anécdota: “Entonces, la abrazo y le digo, ‘tranquila, señora’. Y me dice, ‘lo que pasa es que además mi hijo se parece mucho a ti. Siempre que te veo en TV todos los días’, mencionaba varios momentos del programa. Y me dice, ‘siempre que te veo me acuerdo de mi hijo. Y te encuentro aquí ahora. Entonces perdóneme’“.

Se puso a llorar

Más adelante, casi entre lágrimas, el rostro de TVN contó cómo fue el momento más conmovedor. “Me abrazaba y lloraba. Yo soy muy sensible para eso. Y me puse a llorar también. Además, Alma se agarra a mi pierna, una cosa muy loca. Y me dice, ‘yo sé que mi hijo me va a llamar, en algún minuto va… Pero sé que está bien y haciendo su vida’“, expuso.

“La cosa es que… Estábamos ahí esperando que nos atendieran, viste que tenemos un numerito. El señor que atiende ahí también mirando esto. Te juro, yo creo que en ese minuto estaban todos ahí emocionados. Todos muy emocionados. Y la señora me dice ‘hijo, muchas gracias’ y me vuelve a dar un abrazo“, complementó.

Posteriormente, Fuente recordó cómo fue la despedida. “Entonces, yo, te juro Mari, a esas cosas como que no le tengo mucha como tolerancia, resistencia, me emociono muy fácilmente. Y echo de menos a mi vieja. Bueno, la señora avanza porque le tocó su número. Y yo me quedó ahí, Alma me pregunta qué había pasado, y le empiezo a explicar“, manifestó.

“La señora se da vuelta, cuando sale del turno y me dice, ‘chao hijo, muchas gracias’. Y yo, ‘chao mamá’. Y la señora se devuelve y me da otra vez un abrazo y se va“, adicionó.

El remate de la broma

Finalmente, Eduardo Fuentes se acercó al final de la historia y señaló: “Me acerco al vendedor que lloraba, me dice ‘te felicito, que linda la relación que tienes con tu mamá’. Yo le digo, ‘bueno, gracias’. Me dice, ‘¿qué quieres?’, ‘un jarabe’, le paso la receta. Ojo, 80 lucas el jarabe. Y le digo, ‘¿80 lucas el jarabe?’“.

“Me dice, ‘sí eso más la receta de tu mamá, que dijo que usted la iba a pagar’. Mira la vieja me cagó. ¡Me cagó! Me cagaron. La señora se fue sin pagar, hueón“, remató entre las risas de los presentes.