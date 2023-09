“Me dolió la cuestión”: Willy Sabor explica por qué está decepcionado de Paty Cofré

Willy Sabor fue uno de los protagonistas del último episodio de El Purgatorio. En el programa conducido por Ignacio Gutiérrez, el comediante se refirió a la vez que funó a Paty Cofré en su programa Es la hora de tu pódcast. En dicho espacio, el también cantante manifestó su decepción ante quien consideraba su amiga.

Y en el estelar de Canal 13, Willy Sabor dio a conocer cómo surgió esta funa. “A Paty yo la amo, la quiero. Fuimos compañeros tanto tiempo en Morandé con Compañía, viajamos juntos, trabajamos juntos en diferentes eventos. Entonces, el pódcast que se transmite por YouTube es un emprendimiento, que necesita financiamiento. Cuando uno parte en un proyecto, necesita ayuda. ¿Y a quién recurre? A los amigos“, expuso al comienzo.

Tras ello, agregó: “Por eso mis compañeros de equipo me dijeron ‘llámate a la Paty Cofré’. Y la llamé po (hace sonidos de grillo). ‘Hola Willyto, ¿cómo estás?’, y le empecé a contar que yo tenía este emprendimiento, este pódcast en YouTube. ‘Ah, ya’, me dice. ‘Y necesitaría que me acompañaras’, ‘¿y dónde es eso?’, ‘donde usted me diga, yo voy a su casa, yo la paso a buscar como siempre’. ‘No’, me dijo“.

“Y luego, ‘¿cuánto pagan?’, ‘mira, hay platita, pero no mucha’. ‘No’, me dijo. Entonces ahí yo ya caché que tenía por dónde. Y al final lo que me pasó a mí, es que me dolió la hueá. Cuando tú crees que son amigos tuyos, por ejemplo el profe (Iván Arenas) fue a mi pódcast, pero yo le avisé y más encima hicimos dos“, añadió.

“Me sentí decepcionado”

Más adelante, al ser consultado por Ignacio Gutiérrez, Willy Sabor confirmó que se decepcionó de Paty Cofré. Y es que a ella la consideraba su amiga, ya que cuando estaba en Morandé con Compañía, la iba a dejar a su casa y conversaban bastante a menudo.

“Claro, estoy partiendo con el proyecto y tení a la gran invitada, decía yo. ‘Churra, aquí la reviento al tiro’, y ‘no’. Me sentí decepcionado“, expresó al final.