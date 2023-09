Cony lloró tras traición de Rai y retorno de Seba: “Yo jamás querría significar la intranquilidad de alguien”

Es la protagonista absoluta de Gran Hermano. Y ahora, Cony Capelli necesita a su fiel público más que nunca.

La bailarina no lo está pasando bien. Y lo que se viene, tras el anuncio del repechaje, podría ser mucho peor para ella.

Así al menos lo evalúan los fanáticos del reality de CHV, que se han mostrado muy preocupados por la forma en que la producción del programa trata a la joven.

Esto porque, en el último estelar, se conoció quienes entran al repechaje, siendo Seba y Fran parte de los elegidos.

Dos personas que le hicieron la vida imposible a la amiga incondicional de la Pincoya, desestabilizando sus días en el encierro.

Cony y lo que se viene

Lo peor de todo es que parte de esta decisión fue orquestada nada menos que por algunos de sus afectos más cercanos en la casa.

Y Rai, Fede y Michelson fueron parte de los que votaron para que el tóxico chico reality y la autodenominada oveja sean quienes vuelvan a la competencia.

Una situación de la que Capelli se enteró de inmediato, gracias a los gritos de sus fanáticos, que le avisaron que el rubio la había traicionado y que Seba volvía como parte del reingreso.

Por eso, lloró amargamente, luego de enfrentar a su examigo. “Yo no te haría eso Rai, y ni siquiera has sido capaz de mirarme a los ojos… yo nunca votaría a alguien que te hiciera daño”, le dijo.

"quwri desestabilizarme a mi? Con eso demuestras un cariño a mi, yo no te haría eso, de ahora en adelante yo estoy sola en esta wea" LA CONY SE DIO CUENTA QUE RAI ES UN TRAIDOR CTMREEE #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/TeBUoF1mrP — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) September 21, 2023

Después de eso, se le vio devastada en el sillón, mientras Pincoya, también muy afectada, intentaba preparar algo en la cocina.

La transmisión de Pluto TV mostró minutos después a Cony, ya más repuesta, cocinando y hablándole a la cámara. Un instante donde abordó los hechos y habló, reflexivamente, sobre su salud mental.

“Las verdaderas oportunidades no te la dan un programa, cámaras, una placa, el público, te las das tú mismo, y una oportunidad que quiero aprender es poder controlar mi impulsividad… es algo que vengo trabajando hace mucho”, expresó.

"las verdaderas oportunidades no te la dan un programa, cámaras, una placa, el público, te las das tu mismo, y una oportunidad que quiero aprender es poder controlar mi impulsividad" que tierna cony hablando con nosotrxs wn 🥺❤️‍🩹#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/SOcTwLeLjG — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) September 21, 2023

Y agregó “por supuesto que me equivoco, pero estoy tratando de poner mi esfuerzo y mi empeño… lo que yo no puedo entender es que una persona que está acá adentro, que quiere a otra persona, va a querer perjudicar la paz… yo jamás querría significar la intranquilidad de alguien… es por eso que no quise discutir más con Rai”.

Finalmente, Cony Capelli manifestó que “en un principio tenía muchas ganas de ganar, pero ahora he entendido que el verdadero premio es aprender… es difícil estar acá adentro, para todos es un proceso peludo, pero siempre hay un motor que te motiva a seguir”, dejando un poco más tranquilos, después de todo, a los fanáticos Lulos de Gran Hermano.