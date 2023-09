Ni Judas se atrevió a tanto: Votos de Rai, Fede y Michelson en repechaje de Gran Hermano evidenciaron fea traición a Cony

Ni Judas se atrevió a tanto. Y esta frase, quedará grabada a fuego en los seguidores de Gran Hermano y fanáticos de su protagonista, Cony Capelli.

Es que la bailarina se ha convertido en la gran figura de un programa que, una y otra vez, parece irse contra la gente que le da vida, su fiel audiencia.

Y ahora, con el repechaje, no solo indignaron a los televidentes al hacer que SEIS concursantes vuelvan a entrar, sino que además por mostrar una traición sin precedentes contra la joven.

Una que vino de la mano de tres de las personas que más cercanas se han mostrado a ella desde que ingresaron al juego: Michelson, Fede y Rai.

La traición más macabra de Gran Hermano

Así, a la hora de elegir a quienes querían que retornara a la casa estudio, los tres concursantes votaron por las personas que más daño le han hecho a la querida jugadora: Sebastián, con quien mantuvo un controvertido romance, y Fran, con quien tuvo estresantes peleas.

Fede partió la jornada, diciendo que “conozco a muy poquitos ahí, y la verdad es que tengo muchas ganas de que vuelva Alessia, pero confío en que ya la van a votar mis compañeros, así que voy a traer de vuelta y mis primeros dos votos son para Francisca. Siento que ahí hay algo todavía que se puede arreglar dentro de la casa, que hay un pendiente y porque me quedaron ganas de conocerla”.

No ya txao con fede, como xuxa puede votar por la fernanda weon #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/nMRwhq3B3Q — Cami Capelli (@Camila08943151) September 21, 2023

En tanto, Rai fue peor aún. Y le entregó sus votos no solo a la rubia, sino que también a Sebastián, quien maltrató psicológicamente a Cony a tal punto que el mismo Ministerio de la Mujer tuvo que pronunciarse ante el acoso.

“Voy a darle dos votos al Seba. No votaría por otras personas que no conocí. Son las personas que más tuve relación acá dentro de la casa, que espero se puedan resolver los problemas porque de eso se trata, de poder llevar una buena convivencia y siento que todos merecemos otra oportunidad. Me gustaría que entrara por lo mismo, los dos votos para el Seba porque tuvo una salida inesperada”, dijo.

Y agregó “mi voto único, es la persona que más conocí, que nunca fue algo más que una amistad y tengo mis cosas bien claras, es para la Fran”, sepultándose con esto ante los fanáticos Lulos, que se dieron cuenta que siempre fingió su amistad con Pincoya y Cony.

Michelson y la puñalada final

Finalmente, Michelson fue quien le dio el tiro de gracia a Capelli. Y le entregó cuatro votos a Sebastián, sellando así el retorno del más tóxico de los realities.

“Mis primeros cuatro votos son para Sebastián. Porque lo conozco, hace tiempo estuvimos en un reality juntos y siento que con él me voy a divertir un montón, cosa que necesito aquí”, argumentó.

Una situación que enfureció a los fanáticos de la bailarina y de la Resistencia, que ahora temen por lo que pueda pasar con estos polémicos reingresos.

Acá están los rostros visibles de Carlos Valencia. Fede, Michelson y Rai fueron, son y seguirán siendo los responsables de lo que le pase a la Cony a nivel mental. #GranHermanoChile #GranHermanoCHV #TheLulosShows pic.twitter.com/npXX6ueLfF — ɢᴏɴ ᴍɪʀᴀɴᴅᴀ ⚡ (@gonmirandaxx) September 21, 2023

Estos tres maricones son los que se han encargado de hacer mierda a la cony… la nacha le contó todo y le vive metiendo mierda en la cabeza.. rai un victima de tomo y Fede un tipo que se acerco por estrategia a cony.#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/alldYBXrda — Team PinCony Gh 😘 (@conycapgh) September 21, 2023

como le llamamos a esta estrategia? me hago la vistima para robarle todo el público a la Cony y nomino a dos personas q la agredieron verbalmente para q reingresen y destruirla aún más, Raimundo Cerda#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/zguv7n61k4 — ✩ (@chileancountry) September 21, 2023

De esta forma, quedó más que claro que ni a Rai, ni a Fede ni menos a Michelson le importa la estabilidad mental de quien decían era su amiga, dejando en evidencia que, al parecer, lo único a lo que entraron fue a desequilibrar a Cony para terminar sacándola de Gran Hermano.