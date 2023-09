“Y se quejan de Cony”: Oriana Marzoli hizo tremendo escándalo en Gran Hermano que culminó con llamados a la policía

Oriana Marzoli está dejando más que claro que es, por lejos, uno de los mejores personajes de reality show a nivel mundial, en su nueva incursión en Gran Hermano.

La venezolana se sumó hace apenas cuatro días a Gran Hermano VIP en España. Un espacio donde también hay otras estrellas conocidas por estas tierras, como la peruana Laura Bozzo.

Y allí ya protagonizó el primer gran escándalo de la temporada, orquestado nada menos que por el mismísimo Big Brother luego de que la joven intentara renunciar.

Es que tras activarse el protocolo de abandono del programa, el ojo que todo lo ve decidió irse con todo contra la rubia, dejando claro su eslogan de que esta versión es al límite.

Oriana Marzoli, enloquecida en Gran Hermano

Así, todo partió porque, tras esta decisión de la blonda, Gran Hermano le propuso un juego. Uno donde podía ver a su novio Daniele por tres minutos, si entregaba 12.000 euros del premio final.

Una decisión que la puso en tal encrucijada que comenzó a colapsar poco a poco, sobre todo luego de optar por no ver al italiano, del que se enamoró en otro reality, y empezar a gritarle pidiéndole perdón.

Yo no se si es que seré raro o algo pero para mi esto no es normal y debería tratarla un psiquiatra #GHVIP19S pic.twitter.com/QIm7ls4ICi — Vᴀϙᴜᴇrizo (@vaquerizoo_) September 20, 2023

Todo esto porque Daniele efectivamente figuraba en el terreno del programa, encerrado en una jaula a la espera de ver a su pareja. Algo que, según comentó, el Big le había asegurado que pasaría.

Sin embargo, Oriana no quiso entregar el dinero. Y con eso se desató un drama total, con ella llorando y golpeándose contra las paredes, gritando “ti amo” y descontrolándose completamente, dejando chicas las polémicas del formato a nivel nacional, que tiene a Cony Capelli como gran protagonista de los conflictos.

Un momento que también puso nervioso a su pololo. “El novio, más desquiciado que su amada, arremete contra la organización. Quiere tirar paredes, quiere llamar a la policía. Se siente estafado y engañado por GH VIP, el cual, según su versión de novio encolerizado le había prometido que vería a su princesa. La casa revienta”, contaron en El Mundo.

Esto empieza a dar mucho miedo, ayer se pone a dar patadas al mobiliario de la casa diciendo que va a llamar a la policia, se encara con los trabajadores de GH que están en Guadalix y ahora borra las fotos con ella, imposible ser más tóxico #GHVIP20S pic.twitter.com/BHc2uB47Yj — Vᴀϙᴜᴇrizo (@vaquerizoo_) September 20, 2023

“Te lo suplico, te lo suplico. Déjame verlo (…) No me hagáis esto. No puedo pagar por 3 minutos. Quiero pensar que es una broma. No me hagáis esto porque no aguanto. ¡Me da igual los 12..00 euros! ¡Los pondría yo por estar tres minutos con él! Pero no es mi dinero. Os lo suplico, por favor…”, vociferaba la venezolana, completamente desencajada.

Sin embargo, la cosa no quedó allí. Ya que en el programa español Vamos a Ver afirmaron que, luego de esta pataleta enorme donde efectivamente se habría intentado llamar a la fuerza pública, “durante la noche, y para garantizar el bienestar de Daniele, que estaba pelín inquieto, el programa decidió facilitar un breve encuentro”.

Aquí confirmam que Oriana ayer vio a su novio…#GHVIP20S pic.twitter.com/GHNQcyBAoS — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) September 20, 2023

Un hecho que enojó a algunos de sus compañeros, como a Laura Bozzo, a quien no le pareció este beneficio, desatando lo que ya se vislumbra como una guerra de divas con Oriana Marzoli en Gran Hermano. ¿Qué tal?