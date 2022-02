“No soy una desquiciada”: Oriana Marzoli se defiende tras escándalo de violencia con su ex

Hace unos días diversos portales de noticias españoles sorprendieron con una noticia: Oriana Marzoli había sido detenida.

La chica reality, famosa en Chile por participar en distintos espacios de Mega, había peleado violentamente con su ex Eugenio Gallego.

Por esto, la policía se los llevó a ambos hasta una comisaría de Madrid, escándalo del que la joven habló ahora en un video de su canal Mtmad.

Ahí, no sólo habló del altercado, sino que terminó analizando su conducta y la fama de conflictiva que ha ganado con los años.

Oriana Marzoli y su verdad

La española señaló de entrada que el problema con quien fuese su pareja se debió a un ataque de celos “de la otra persona. Que quede claro que yo no empecé nada”.

Y agregó que no fueron los vecinos quienes llamaron a la fuerza policial, sino que “fue mi madre la que lo hizo”.

Luego, reflexionó sobre su personalidad, manifestando que “yo puedo tener mucho carácter o ser una chica que nunca se calla, pero nunca jamás he buscado una situación de este tipo”.

Oriana expresó que “no soy una desquiciada como muchos me quieren vender… una cosa es como yo sea en un reality, sabiendo que están grabando y teniendo un trabajo que hacer. Otra cosa muy diferente es como yo sea adentro de mi casa. Soy una persona normal. Normal y con mucha paciencia”.

La exfigura de Mega reveló que, tras lo sucedido, no seguirá judicialmente con el tema. “Ninguno de los dos hemos testificado. Mis razones tendré. Las cosas han quedado aquí”.

Entonces, declaró que “he aguantado muchas cosas porque estaba completamente cegada. no quería ver la realidad, no me apetecía. Es mi culpa por haber permitido este tipo de cosas”.

Incluso, Oriana Marzoli confesó que, tras la pelea, hablaron con Gallego y terminaron para siempre. “Creo que los dos sabemos que ya está. De hecho, deberíamos no coincidir, es lo mejor”, cerró.