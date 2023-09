Eva Gómez comparte su última reflexión antes de ingresar a “Tierra Brava”

“A horas del encierro… Uf, tantas sensaciones a la vez, ¡indescriptible!“, fue parte de lo que escribió Eva Gómez previo a su ingreso a las dependencias de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13. Para participar de este programa de telerrealidad, la exanimadora del Festival de Viña se tuvo que trasladar hasta Perú, que es donde ella y los demás famosos vivirán su encierro.

Por ello, antes de verse aislada de sus seres queridos y las redes sociales, la presentadora televisiva compartió a través de su cuenta en Instagram una última selfie junto con una reflexión previo a su encierro en el reality. “Nunca imaginé vivir algo así, pero la verdad siempre fui valiente, arriesgada y jugada con lo que siento“, expuso.

“Se me olvidó un rato y me perdí, ¡pero estoy de vuelta! Mi padre siempre decía que de ningún cobarde se ha escrito un libro“, añadió.

Tras ello, la exanimadora del Festival de Viña señaló que “la vida es hoy y a veces equivocarse es mejor que no intentarlo (no es el caso porque sé que me irá increíble, de hecho ya conocí gente maravillosa)“.

Extrañará mucho a sus tres hijos

Más adelante, Eva Gómez se refirió a quienes más extrañará durante su encierro. “Extrañaré muchísimo a mis hijos, mi Vitto Gómez (su perro) y a mis amig@s. Pero ellos me animaron y sé que están felices porque esto solo traerá cosas buenas para mí. ¡Los quiero, apóyenme y cuídense mucho! Lo leo a la vuelta. Mientras, Matías Pesse (su hijo) queda a cargo del buque“, escribió.

Recordemos que junto con ella, uno de los famosos que también participará de Tierra Brava es Junior Playboy, quien ya manifestó que buscará conquistar el corazón de Eva Gómez durante el desarrollo del reality. Y desde que el carismático exparticipante de varios realities dijo aquello, la exanimadora del Festival del Viña todavía no ha dicho nada al respecto.