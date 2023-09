“Me había enojado”: Pamela Díaz explicó enigmática pataleta tras arribar a Tierra Brava

Pamela Díaz ya está en Perú para ser parte del reality de Canal 13, Tierra Brava. Sin embargo, las primeras horas no han sido nada de fáciles.

Así al menos lo dejó entrever tras publicar un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram, que alertó a todos sus fanáticos.

“Parece que a Santiago de vuelta”, publicó La Fiera en una historia con fondo negro, lo que dio cuenta inmediata de una posible renuncia.

Sin embargo, horas más tarde, la modelo explicó todo. Y lo hizo en un divertido y deslenguado live, desde el mismo reality, causando locura en la producción.

Pamela Díaz, sin filtro

La Fiera partió diciendo en su transmisión que ya estaba en tierras peruanas, a lo que un seguidor le dijo “menos mal que no te devolviste”.

“Lo que pasa es que yo tengo el carácter un poquito fuerte como pueden ver, como que me motivan muchas cosas y al segundo me da la locura, y me había enojado, pero después se me pasó. A veces soy media falla”, explicó sobre el exabrupto.

Y agregó que “el ambiente está muy rico, gallos bien guapos, y las chiquillas están minísimas. Así que hay una onda muy rica, todavía no estamos encerrados, hoy día parten las grabaciones”.

Incluso, la morena mostró algunas cosas que no debía mostrar, como por ejemplo a Miguelito, quien aún no ha sido confirmado, y a La Botota, quien podría haberse bajado, ya que iba camino a un evento en Constitución cuando la sumó a su en vivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

“Hueón, tenemos la media caga, tengo como cuatro personas golpeando la puerta para que corte el live, y no lo voy a cortar”, reveló una divertida Pamela Díaz, dando cuenta de que pese a que lleva muy pocas horas ya tiene la grande en Tierra Brava.