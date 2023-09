“Qué heavy lo que voy a decir”: Claudia Conserva da a conocer sus sospechas por su despido de TVN

Claudia Conserva sorprendió a muchos durante una reciente transmisión en el programa Claudia Conversa en TV+. Durante la conversación, la conductora compartió detalles sobre su inesperada salida de TVN. De tal manera, que la presentadora televisiva dio a conocer sus sospechas acerca de las razones detrás de su despido del canal estatal.

El tema surgió cuando se discutía la reciente partida del periodista Felipe Vidal del matinal Buenos Días a Todos. La conductora de TV+ expresó su opinión sobre cómo a veces los programas de televisión toman decisiones cuestionables y aparentemente irracionales.

[dps_ related_post ids=”5304801,5282438″]

En ese contexto, Claudia Conserva compartió su experiencia personal: “¿Saben por qué me echaron de TVN? Porque no es la razón que me dieron, ya que no me dieron ni una“. Así insinuó que su salida de TVN había sido un proceso poco claro y que las explicaciones dadas no eran satisfactorias.

La teoría de Claudia Conserva

Más adelante, Claudia Conserva manifestó directamente sus cuestionamientos sobre lo que pudo haber llevado a su despido. “Qué heavy lo que voy a decir“, dijo que la conductora de TV+previo a mencionar que en ese momento había un director ejecutivo que deseaba que otra persona, a quien ella se refirió como “persona X”, tomara el lugar en el matinal que ella solía presentar.

Según su contrato, la animadora televisiva se debía presentar el matinal en ausencia de Karen Doggenweiler. Por lo que creía que esta cláusula podría haber sido un factor en su salida.

Sin embargo, Claudia Conserva enfatizó que estas eran suposiciones y que no tenía certeza sobre las razones exactas de su despido. Además, expresó su frustración por no haber recibido una explicación adecuada y sintió que había quedado en una posición incierta después de ser despedida. “Estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada (…) Llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana“, concluyó.