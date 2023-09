“Los micromachismos me desesperan”: Camilísima es la nueva participante confirmada de “Tierra Brava”

Camila Campos llega a Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13. Conocida como “Camilísima”, saltó a la fama como una figura emergente en los medios digitales de Canal 13 en Chile. Su participación en un segmento de redes sociales en el matinal Tu día la catapultó a la atención del público.

Después de dejar el matinal, su vida tomó un giro interesante, convirtiéndose en la pareja del ex chico reality Sebastián Ramírez y explorando una carrera como creadora de contenido digital. Durante el período de dos años desde su última aparición en la televisión, Camila se enfocó en el mundo de las redes sociales y el contenido digital. Su canal de TikTok se centra en temas de actualidad y política.

“Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de tiktok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país“, afirmó.

Una periodista a Tierra Brava

Sin embargo, ahora Camila está lista para un nuevo desafío, ya que ha sido confirmada como la nueva participante del reality show Tierra Brava. “Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora“, sostuvo.

“Yo soy mística, le intento encontrar el sentido a todo, y siento que por algo yo tenía que salir de mi trabajo, para tener la oportunidad de entrar de otra manera. Eso a pesar de que me carga el campo, soy súper citadina, súper de mall, y nunca he visto una vaca, salvo en la granja educativa cuando era niña“, añadió.

Ahora, Camilísima siente que es el momento adecuado para aceptar este desafío y sumergirse en el mundo de la competencia física y la convivencia en el campo. “Soy súper deportista, pero no soy tan buena para el deporte. Diría que soy un poco torpe, pero empeñosa, de hecho, siempre quise hacer el servicio militar. No soy Messi, pero la peleo“, expuso.

Está dispuesta a encontrar el amor

Camila describe su personalidad como segura de sí misma. “Tengo un carácter súper fuerte, pero desde que me metí a lo místico intento trabajar la empatía, ver al otro desde la compasión, respirar. Cuando sucede el caos, mi mantra es encerrarme y citar a Britney Spears, la canción Work Bitch: canto ‘Hold your head high, fingers to the sky’, una sacudida de pelo, y a seguir, miércale”, declaró.

“Cuando peleo con alguien me voy, me encierro en el baño y hablo sola para dejar ir, es mi manera de hacer ‘om’. Es lo que siempre hago cuando peleo con un pololo o con mi familia. Aquí va a ser gracioso porque va a ser con cámaras, creo que el baño va a ser mi mejor amigo“, complementó.

En cuanto a las relaciones personales, Camila ha tenido dificultades en el amor, pero está dispuesta a abrirse a nuevas posibilidades en el reality. “Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamativos en el encierro, y esta es una oportunidad para encontrar el amor“, expresó.

Finalmente, Camilísima señaló que “los micromachismos me desesperan, especialmente que todavía se le aplauda al hombre ser un picaflor y no a la mujer. Yo soy una mujer sin prejuicios, no juzgo a nadie, no me meto en la vida de nadie. Respeto todas las decisiones, actos y opiniones, y me gustaría que se entienda que ley pareja no es dura. Por eso quiero dar el eje“.