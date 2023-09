“No es mi pituto”: Maite Phillips asegura que no llegó a “Gran Hermano” por su mamá actriz

Maite Phillips, exparticipante de Gran Hermano Chile, compartió cuáles son sus aspiraciones y abordó el trabajo actoral de su madre en una popular teleserie chilena. Instancia en a la que también aseguró que no utilizó ningún “pituto” para ingresar al reality.

Durante una entrevista con Página 7, la joven habló sobre diversos temas, incluida la participación de su madre en la teleserie Como la vida misma de Mega. Maite Phillips destacó el trabajo de su madre, Vasty Barril, en la teleserie. “Yo soy una hija chocha, siempre viendo a mi mamá, queriendo lo mejor para ella“, afirmó.

“Está representando a una gran parte de la población, como la otra cara de la moneda, y de un tema demasiado controversial (…) Se puso la 10, yo creo“, añadió.

La actriz Vasty Barril interpreta a Valeria, la madre del personaje Nacho en la teleserie del Mega. Y ella ha estado involucrada en escenas intensas en la trama, incluyendo debates sobre la paternidad y el aborto. Y es que, a los padres de la joven que embarazó su hijo, les dijo que él no se haría cargo del bebé. E incluso apoyó que la adolescente se hiciera una aborto.

Sostuvo que no llegó por pituto

En la ocasión, Maite Phillips también compartió sus propias aspiraciones y descartó seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación. “La verdad es que yo, cuando chica, salí en alguna cosilla. Pero me gusta el rubro de las redes sociales y la moda más que la televisión“, dijo.

Finalmente, aclaró que su madre trabaja en un canal diferente y que su participación en Gran Hermano no se debió a ningún favoritismo. “Pero sepan que mi mamá está en otro canal. No es mi pituto, si le quieren preguntar a alguien más. No tiene nada que ver“, cerró.