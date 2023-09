“Sacaron mi teléfono y le pusieron cosas a la Coni”: Sebastián Ramírez asegura que le hackearon su Instagram

Fue hace unas horas, que Sebastián Ramírez profirió duros comentarios contra Constanza Capelli. Esto lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde la interpeló por medio de stories y de un video. Sin embargo, recientemente, Tatán aseguró que le hackearon su cuenta en Instagram y que él no piensa esas cosas sobre la joven bailarina que participa en Gran Hermano. Además, reveló que dio con los responsables.

Todo partió cuando tras un video y una publicación en Instagram, en la cuenta de Instagram de Seba Ramírez se subió la siguiente storie: “Coni al 3331. Deja de pegarte el show. Te quise dejar siempre bien en el programa, pero la realidad es que me fui por lo tóxica que eres, ¿se dijo y qué? Te chiflaste. Se te cayó el personaje y te voy a de dedicar un tema“.

Producto de esto, a Tatán no le pararon de llegar críticas. Y es que durante su paso en el reality de Chilevisión, Sebastián Ramírez protagonizó un corto (y polémico) romance con Coni Capelli. Además de que durante su breve regreso a la casa en Buenos Aires, buscó llevarse bien con la joven bailarina. Y ahora, la ataca por redes sociales.

“Me hackearon el teléfono”

No obstante, horas después, Seba Ramírez denunció que le habían hackeado su cuenta en Instagram. “Dejé mi celular en el negocio de mi barrio y me hackearon el teléfono. No voy a poder dormir hoy con lo que me hicieron pasar estas personas que sacaron mi teléfono y le pusieron cosas a la Coni. Yo no pienso esas cosas, entonces creo que esa gente me las va a pagar“, afirmó, según consignó Fotech.

Tras ello, Tatán aprovechó de pedir perdón “a la Coni, sé que ella está encerrada. Pero pucha, eso, abrazo y perdón a su fanaticada“.

Finalmente, Sebastián Ramírez declaró que “los que me hackearon el Instagram, están ya con policías y gente de la PDI, así que muchas gracias y disculpen a los fans de la Coni (…) Como se sabe, la justicia chilena es demasiado buena y yo creo que los van a soltar (…) Efectivamente, pasó lo que yo dije. A los hackers los soltaron, todavía esperando a la justicia divina. Saludos a los toxi lovers“.