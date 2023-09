“No dependo de nadie”: Fran Maira se considera una referente para las mujeres

Ha pasado un tiempo desde que Fran Maira dejó el encierro en la casa en Buenos Aires, Argentina. La ex participante de Gran Hermano Chile fue una de las más polémicas del reality, donde protagonizó controversias tanto con hombres (Lucas Crespo por ejemplo) como con mujeres (Coni Capelli, Trinidad Cerda, en otras). Conflictos a que a larga, conllevaron su salida del programa.

Sin embargo, a pesar de que los cahuines y de las veces que expresó que quería golpear a otra mujer, Fran Maira todavía se considera un referente para el género femenino. Y especialmente, en lo que respecta a su independencia económica, ya que ella desde hace tres años es autosuficiente. De hecho, llegó a Gran Hermano tras hacerse conocida como creadora de contenidos en OnlyFans.

Al ser consultada por Página 7 si se considera una referente para las mujeres, Fran Maira que: “Sí, totalmente. Desde que me fui de mi casa hasta ahora han sido tres años, en donde he sido constante. Fueron dos años donde de lunes a lunes iba en metro con millones de bolsas, sola, y vendía ropa, calzones. Íbamos a Rancagua casi todos los días“.

Abrió OnlyFans y le empezó a ir mejor

Más adelante, la exparticipante de Gran Hermano también contó que “vendía alfajores. Cualquier pega la tomaba, o sea, de verdad me sacrifiqué harto. Hasta que después me abrí OnlyFans y debo reconocer que ahí ya también me salen otras oportunidades “(…) Ahí uno ya va como diciendo ‘ya me la pude’, y en verdad se puede“.

Finalmente, Fran Maira señaló: “Creo que soy un referente porque se puede, y de verdad que no dependo de nadie. Y cuando ya tienes esa libertad de saber que puedes hacer lo que tú quieras, porque tú eres la que genera, eres independiente (…) Lo importante es siempre invertir, ahorrar y tener las metas bien claras y ser constante. La constancia es el maestro“.